Социологи озвучили печальные перспективы для экономики Германии

Старение нации – главная проблема немецкой экономики, считает социолог Кейт Фергюсон. Ее статью публикует Deutsche Welle.

Из-за этого процесса многие немцы уверены, что на старости лет им придется либо жить в нищете, либо работать до последнего.

Издание сообщает, что сегодня в Германии каждый пятый гражданин старше 65 лет, а к 2060 году этот показатель станет еще более пугающим. Пенсионного возраста достигнет каждый третий немец. Сегодня рождаемость в Германии составляет 1,59 ребенка на одну женщину детородного возраста, а для предотвращения сокращения населения необходимо достичь уровня в 2,1 ребенка, считают статистики.

Этот сдвиг немецкие социологи объясняют тем, что поколения 1955 - 1969 годов, называемых в Германии бэби-бумерами начали достигать пенсионного возраста,а проживут они дольше своих родителей благодаря более высокому уровню жизни.

Главными рисками подобной тенденции исследователи Фонда Бертельсманна называют рост бедности среди людей преклонного возраста и возможность увеличения самого пенсионного возраста.

Отчасти решение проблемы видится законодателям в привлечении в страну мигрантов: в 2015 году, пиковом для миграции в Германию, в страну прибыли 2,1 млн человек, большинство которых моложе 35 лет и родом из Сирии, Афганистана или Ирака, пишет издание.

Парламентарии поддержали правительство в этом вопросе и приняли закон, который упрощает найм работников, прибывших из-за пределов ЕС. Документ позволит со следующего года приезжать в Германию для заработков людям с необходимыми для немецкой экономики навыками и знанием немецкого языка.