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Москва, 26.02.2019

Тимошенко рассказала, как Украина закупает газ из России через Марс

«Expert Online» 2019

Киев в последние пять лет продолжал закупки российского газа, заверила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телепередачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Напомним, в конце 2015 года Украина отказалась от российского газа в пользу европейского, закупаемого по реверсу.

Политик заявила, что готова «документально доказывать», что «в Украину все пять лет идет газ российского происхождения» по специально придуманным политиками схемам.

«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров», - рассказала Тимошенко.

Она заявила, что на границе с Украиной «построены специальные закольцованные газопроводы», подтверждая таким образом, что газ идет, якобы из Европы.

Тимошенко также заявила, что в случае выборов ее на пост главы государства, она снизит цену на газ в два раза, если этого не произойдет, то уйдет из политики.

 

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