В «Газпроме» подтвердили планы по запуску «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» будет запущен по плану, - в четвертом квартале 2019 года. Об этом сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«Плановый срок запуска – четвертый квартал 2019 года», - подтвердила руководитель на мероприятии День инвестора «Газпрома».

В ходе форума прошла презентация проекта «Северный поток-2», согласно которой готовность проекта оценивается на 30%.

Напомним, проект «Северный поток-2» пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. Новый трубопровод прокладывается рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность нового проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время получены разрешения всех стран, через чьи территории пройдет газопровод, кроме Дании.