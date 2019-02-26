В России ужесточают требования к школьным учебникам

Экспертиза учебников для российских школ «будет независимой и научной», сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Экспертиза будет ужесточена», – цитирует министра агентство «Москва».

Васильева уточнила, что с подобной идеей выступила Российская академия наук, а министерство, в свою очередь, поддержало идею ввести практику экспертизы рукописи перед выпуском в печать.

«Не шлепать вот эти горячие пироги с ошибками, не только с грамматическими, но и фактическими ошибками», – поделилась мнением чиновница.

Васильева также уверена, что на экспертизу следует отдавать только «взвешенные рукописи» с указанием на титульном листе фамилии ученого, который рецензировал книгу.

«Тогда это будет пять с плюсом», – подытожила глава Министерства просвещения.

Она также сообщила, что полной замены бумажных учебников на электронные не предвидится, посоветовав не доверять подобным слухам.

«Разговоры о том, что исчезнет письмо, а останется только клавиатура, – беспочвенны», - рассказала она, добавив, что мультимедийный контент станет только дополнением к урокам.