В январе 2019 года под влиянием сезонных факторов в российских банках снизился объем вкладов населения, хотя объем средств на счетах организаций вырос на 3,8%. Об этом говорится в сообщении Банка России. Регулятор констатирует, что тенденция к росту розничного и корпоративного кредитования в январе сохранилась – в начале года отмечался рост корпоративного (+0,8%) и розничного (+1,3%) кредитования.
В январе 2019 года вступили в силу изменения в порядок бухгалтерского учета для кредитных организаций (в том числе в План счетов бухгалтерского учета) с учетом положений МСФО 9 «Финансовые инструменты», и это оказало существенное влияние на структуру и величину баланса кредитных организаций. При этом с исключением эффекта корректировок и переоценки активов по справедливой стоимости основные тенденции в банковском секторе, сложившиеся в 2018 году, сохранились, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году и в январе 2019 года».
Рост кредитного портфеля сопровождался его девалютизацией: доля валютной составляющей в корпоративном портфеле сократилась за январь 2019 года на 1,6 п.п., до 27,2%, в рознице сохранился достигнутый уровень, равный 0,7%, отметили в Банке России.
В конце 2018 года топовыми банками были предприняты меры для оживления рынка депозитов, которые заключались в значительном повышении ставок, напоминает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Благодаря этому Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие топовые банки страны смогли привлечь клиентов к вкладам, однако для многих людей это закончилось приобретением сомнительных финансовых продуктов.
На данный момент на фоне стабилизации ставок и того факта, что многие физические лица уже открыли вклады, воспользовавшись созданными условиями, банки жёстко конкурируют за текущего клиента, констатирует эксперт. Эта конкуренция осложняется неустойчивостью финансового рынка и внешними рисками.
В целом же, отмечает генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов, в снижении объема размещенных населением вкладов в январе нет ничего экстраординарного. Так, за первый месяц 2018 года сокращение составило 1,5%, за аналогичный период 2017 - 0,8%, в январе 2016 - 1,8%. Негативное влияние сезонного фактора традиционно приводит к снижению объема депозитов, так что ЦБ нисколько не лукавит, приводя его в качестве аргумента.
Январь – «голодный месяц для рынка срочных вкладов: поле пикового роста расходов домохозяйств в декабре значительная часть сбережений тает, не формируя условий для размещения средств на накопительных счетах, указывает аналитик. В то же время именно на декабрь-январь традиционно приходится истечение сроков по договорам об открытии срочных вкладов сроком от 1 года, таким образом значительная часть сбережений россиян изымается именно в январе.
Единственным годом за последние 10 лет, когда в январе динамика по срочным вкладам была положительной, а рост превышал средние значения за год, был 2015. Как напоминает эксперт, что 16 декабря 2014 года Регулятор предпринял беспрецедентное повышение ключевой ставки с 10% до 17%, при этом средневзвешенная доходность срочных вкладов в рублях всего за две недели выросла с 8,3% до 12% годовых. Таким образом высокие ставки стимулировали рост объема депозитов сразу на 4,2%. Этот пример наглядно демонстрирует, что сезонный фактор не является непреодолимым барьером для роста при наличии выгодных условий размещения средств в банках.
Однако с февраля 2015 года вслед за ставкой ЦБ доходность рублевых вкладов постоянно снижалась, что не позволяло отменить действие традиционной январской просадки в течение следующих трех лет. Но с сентября прошлого года регулятор от смягчения кредитно-денежной политики перешел к ее ужесточению, проведя два раунда повышения ставки на 25 б.п. – с 7,25% до 7,75%, причем, как и в 2014 году, последний раунд пришелся на середину декабря, что, казалось бы, создало все необходимые условия для роста рынка вкладов. И действительно, если в январе прошлого года средняя максимальная ставка выросла, но всего до 7,5% годовых при 7,1% годом ранее.
Как видно, рост доходности оказался не столь драматичным, как ожидалось, указывает Александр Шустов. Несмотря на то, что у крупнейших банков сейчас есть предложения со ставками выше 8,5%, чуда не случилось, и россияне не спешат в банк со сбережениями наперевес. Более того, несмотря на рост доходности влияние сезонного фактора оказалось в этом году куда более глубоким, чем в 2016 году, на который, как принято считать, пришлось достижение дна кризиса, после которого, опять же как принято считать, последовало восстановление. Однако цифры говорят об обратном.
По мнению Шустова, для роста объема вкладов сейчас не хватает всего одного, но ключевого фактора. В отличие от января 2015 года, в январе 2019 значительной части населения просто нечего нести в банк, сбережений попросту не осталось, и как бы стремительно ни росла доходность, существенно ситуацию это не изменит. Реальные располагаемые доходы россиян тают, уровень закредитованности растет, растут и тарифы с розничными ценами, так что ситуация на рынке депозитов как нельзя лучше описывает реальное положение вещей.