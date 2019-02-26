В январе 2019 года под влиянием сезонных факторов в российских банках снизился объем вкладов населения, хотя объем средств на счетах организаций вырос на 3,8%. Об этом говорится в сообщении Банка России. Регулятор констатирует, что тенденция к росту розничного и корпоративного кредитования в январе сохранилась – в начале года отмечался рост корпоративного (+0,8%) и розничного (+1,3%) кредитования.

В январе 2019 года вступили в силу изменения в порядок бухгалтерского учета для кредитных организаций (в том числе в План счетов бухгалтерского учета) с учетом положений МСФО 9 «Финансовые инструменты», и это оказало существенное влияние на структуру и величину баланса кредитных организаций. При этом с исключением эффекта корректировок и переоценки активов по справедливой стоимости основные тенденции в банковском секторе, сложившиеся в 2018 году, сохранились, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году и в январе 2019 года».

Рост кредитного портфеля сопровождался его девалютизацией: доля валютной составляющей в корпоративном портфеле сократилась за январь 2019 года на 1,6 п.п., до 27,2%, в рознице сохранился достигнутый уровень, равный 0,7%, отметили в Банке России.

В конце 2018 года топовыми банками были предприняты меры для оживления рынка депозитов, которые заключались в значительном повышении ставок, напоминает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Благодаря этому Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие топовые банки страны смогли привлечь клиентов к вкладам, однако для многих людей это закончилось приобретением сомнительных финансовых продуктов.

На данный момент на фоне стабилизации ставок и того факта, что многие физические лица уже открыли вклады, воспользовавшись созданными условиями, банки жёстко конкурируют за текущего клиента, констатирует эксперт. Эта конкуренция осложняется неустойчивостью финансового рынка и внешними рисками.

В целом же, отмечает генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов, в снижении объема размещенных населением вкладов в январе нет ничего экстраординарного. Так, за первый месяц 2018 года сокращение составило 1,5%, за аналогичный период 2017 - 0,8%, в январе 2016 - 1,8%. Негативное влияние сезонного фактора традиционно приводит к снижению объема депозитов, так что ЦБ нисколько не лукавит, приводя его в качестве аргумента.

Январь – «голодный месяц для рынка срочных вкладов: поле пикового роста расходов домохозяйств в декабре значительная часть сбережений тает, не формируя условий для размещения средств на накопительных счетах, указывает аналитик. В то же время именно на декабрь-январь традиционно приходится истечение сроков по договорам об открытии срочных вкладов сроком от 1 года, таким образом значительная часть сбережений россиян изымается именно в январе.

Единственным годом за последние 10 лет, когда в январе динамика по срочным вкладам была положительной, а рост превышал средние значения за год, был 2015. Как напоминает эксперт, что 16 декабря 2014 года Регулятор предпринял беспрецедентное повышение ключевой ставки с 10% до 17%, при этом средневзвешенная доходность срочных вкладов в рублях всего за две недели выросла с 8,3% до 12% годовых. Таким образом высокие ставки стимулировали рост объема депозитов сразу на 4,2%. Этот пример наглядно демонстрирует, что сезонный фактор не является непреодолимым барьером для роста при наличии выгодных условий размещения средств в банках.

Однако с февраля 2015 года вслед за ставкой ЦБ доходность рублевых вкладов постоянно снижалась, что не позволяло отменить действие традиционной январской просадки в течение следующих трех лет. Но с сентября прошлого года регулятор от смягчения кредитно-денежной политики перешел к ее ужесточению, проведя два раунда повышения ставки на 25 б.п. – с 7,25% до 7,75%, причем, как и в 2014 году, последний раунд пришелся на середину декабря, что, казалось бы, создало все необходимые условия для роста рынка вкладов. И действительно, если в январе прошлого года средняя максимальная ставка выросла, но всего до 7,5% годовых при 7,1% годом ранее.

Как видно, рост доходности оказался не столь драматичным, как ожидалось, указывает Александр Шустов. Несмотря на то, что у крупнейших банков сейчас есть предложения со ставками выше 8,5%, чуда не случилось, и россияне не спешат в банк со сбережениями наперевес. Более того, несмотря на рост доходности влияние сезонного фактора оказалось в этом году куда более глубоким, чем в 2016 году, на который, как принято считать, пришлось достижение дна кризиса, после которого, опять же как принято считать, последовало восстановление. Однако цифры говорят об обратном.