Небензя назвал главную цель США в Венесуэле

Основная цель американцев в Венесуэле - смена режима в стране, с возможным военным вторжением, считает постпред России при ООН Василий Небензя. Своим мнением он поделился в ходе заседания Совбеза ООН.

Он уверен также, что вмешательства в дела суверенной страны не являются показанием заботы о народе.

«Сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остается смена режима, включая угрозу сделать это путем военной интервенции», - сообщил дипломат.

Он напомнил также, что США и Великобритания «ограбили Венесуэлу на 30 миллиардов долларов», заморозив активы госкорпорации Венесуэлы PDVSA на 7 миллиардов долларов. Также поступил и Лондон, который заморозил золотые запасы на 1,2 миллиарда долларов.

«Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну», - сказал Небензя.

Он добавил, что Вашингтон и Лондон пытаются довести народ Венесуэлы до нищенства с целью добиться смены неугодного режима. По мнению постпреда России при ООН США необходимо немедленно разблокировать счета предприятий Венесуэлы, а не делать «лицемерные попытки» ввоза гуманитарной помощи.

Небензя призвал также прекратить «нарушение резолюции ООН и начать уважать границы, суверенитет и национальное единство народа Венесуэлы».