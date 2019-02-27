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Бои в воздухе между Индией и Пакистаном

Москва, 27.02.2019
#Мир
Бои в воздухе между Индией и Пакистаном

После налета индийских ВВС во вторник на лагерь исламистских террористов на территории Пакистана Исламабад пообещал обязательно ответить на этот «акт агрессии» со стороны Индии. Причем, высокопоставленные пакистанские чиновники, комментировавшие ситуацию, говорили о том, что реакция Пакистана всех удивит.

Похоже, в Исламабаде настроены не менее решительно, чем в Индии, обвиняющей пакистанские власти в причастности к теракту 14 февраля, в результате которого погибли 45 индийских военнослужащих. 

Официальный представитель ВС Пакистана генерал-майор Асир Гафур заявил, что пакистанские ВВС сбили два индийских самолета, которые, по его словам, вторглись в пакистанское воздушное пространство. Один самолет упал на пакистанской территории, а второй – на индийской. Пилот самолета, упавшего в Пакистане, задержан.

Самолеты пакистанских ВВС в среду обстреляли цели на индийской территории, но сделали это, говорится в заявлении МИД Пакистана, из своего воздушного пространства, не пересекая границы.

«Мы не стремимся к эскалации напряженности,- говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Пакистана,- но полностью готовы к такому развитию событий, если нас к нему вынудят. Поэтому мы предприняли действия днем, не скрываясь».

О нежелании эскалации говорил и глава индийского МИД Сушма Сварадж. Он добавил, что ВС Индии будут действовать в соответствии с обстановкой, но «сдержанно».

Кроме боев в воздухе, между Индией и Пакистаном, похоже, разворачивается и пропагандистская война. Генерал-майор Гафур опроверг сообщения в индийских СМИ, что самолеты ВВС Индии в свою очередь сбили пакистанский истребитель F-16. Индийские газеты написали, что он якобы вторгся в воздушное пространство, но упал на территории Пакистана, а летчик успел катапультироваться. 

«Стоит отметить,- заявил он,- что пакистанские F-16 не пострадали, так как сегодня Пакистан не поднимал в воздух F-16».

Те же индийские СМИ и в частности Times of India сообщили, что индийские ВВС, к сожалению, действительно понесли потери, но потеряли не два, а один «МиГ-21». Судьба летчика, утверждают они, неизвестна,

Что в действительности происходит сейчас в Кашмире, сказать трудно. Приукрашивать события стороны начали еще вчера. Индийские источники, к примеру, назвали налет «миражей» на тренировочный лагерь боевиков успешным и сообщили о более чем 300 убитых террористов. Однако Асиф Гафур их заявления опроверг. По его словам, индийские самолеты испугались поднявшихся в воздух пакистанских F-16, сбросили бомбы в лесу, не долетев до цели и не причинив никому вреда, и улетели в Индию.

Противоречивые сообщения участников конфликта – дело привычное, а вот с тем, что ситуация обострилась до такого накала, какого не было со времен войны 1971 года, самой серьезной из трех индо-пакистанских войн, никто не спорит.

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