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Free Float: простыми словами о сложном понятии

Москва, 27.02.2019
#PressRelease

Почему инвесторам важно понимать природу Free Float

Выпуская свои акции на биржу, компания всегда строго определяет их объём. Количество ценных бумаг всегда ограничено. Для того, чтобы оставаться собственником бизнеса, нужно владеть контрольным пакетом акций, минимальный размер которого равен 50% + 1 акция. Но в наше время хватает и 20%, чтобы руководить компанией. Все остальные бумаги, как правило, находятся в свободном обращении. Их и называют Free Float, пишет motechlog.com.

Что такое Free Float

Free Float-акции, или же акции, находящихся в свободном обращении, это те ценные бумаги, которые можно спокойной купить на бирже, так как они не принадлежат собственникам бизнеса.

Таких акций может быть масса. Их количество определяется при помощи одноимённого коэффициента. Логично, что чем выше его уровень, тем более крупную долю компании можно купить на бирже.

Коэффициент отображается в двух видах — процентном (50%) или числовом (0,50). Таких образом, понятно, что в свободном обращении находится половина акций компании.

Во многом именно объём Free Float-акций отвечает за ликвидность бизнеса и векторы его возможного развития. Во-первых, вариантов привлечения внешних инвестиций в таком случае намного больше. Во-вторых, при условии, когда инвестор захотел заполучить контрольный пакет, но не смог договориться с собственником, он может докупить такие акции и собрать нужную долю.

Какие организации работают с Free Float

Акции такого вида, как правило, в разных долях делятся между частными инвесторами, хедж-фондами, банками и другими игроками рынка. Все они входят в опредёленные группы, которые по-своему влияют на соотношение ценных бумаг из свободного потока.

Первая группа — самая завидная. В неё входят собственники компании. Они владеют контрольным пакетом акций, управляют бизнесом и определяют путь, по которому он пойдёт. Их главный интерес — удерживать столько ценных бумаг, сколько нужно для продолжения руководства.

Затем следуют институциональные инвесторы. Эти игроки не могут влиять на принятие важных решений в контексте развития компании, так как они владеют малой, в сравнении с первой группой, долей бизнеса. Их выгода состоит из доходов от дивидендов и продажи акций при позитивном изменении их рыночной стоимости.

В заключительную группу входят люди, которые используют акции для спекуляций. Их активность ведёт к изменению курсов, вследствие чего они получают прибыль. Именно представители этой группы формируют свободное обращение ценных бумаг на рынке.

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