Генерал США «нашел» у России вооружения, нарушающие договор СНВ-3

Как заявил глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен, Россия обладает вооружением, которое выходит за рамки договора СНВ-3. Заявление военных сделал на канале CNN, уточнив, что речь идет о новых российских ударных средствах сдерживания.

Хайтен также считает договор устаревшим, поскольку под его действие попадает вооружение, существовавшее на момент подписания, то есть в 2011 году. Именно в этот период договор вступил в силу.

Таким образом, действие документа распространяется на баллистические ракеты морского и наземного базирования, бомбардировщики и крылатые ракеты. Также под договор попадают платформы, для расположения подобных ракет.

Генерал считает, что все новейшие российские разработки должны обсуждаться в Двусторонней консультативной комиссии, от чего Россия «якобы уклоняется». В частности, американского генерала волнует новый российский беспилотник «Посейдон». Других данных по якобы нарушениям России договора СНВ-3 российской стороной, Хайтен не привел.

Напомним, договор СНВ-3, который заменил соглашение между СССР и США от 1991 года, был подписан в 2010 году главами России и США.