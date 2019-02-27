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Экономика
Москва, 27.02.2019

Госдолг превратится в тыкву

«Expert Online» 2019
  • США готовы наложить санкции на новый российский госдолг
Сергей Фадеичев/ТАСС

США готовы наложить санкции на новый российский госдолг

США готовы наложить санкции на новый российский госдолг — такие предложения содержатся в законопроекте об антироссийских санкциях. Речь идет о запрете на сделки с новым суверенным долгом РФ дюрацией более 14 дней. Такой запрет должен вступить в силу через 90 дней после принятия самого закона. 

Интересно, что ни российская валюта, ни российский фондовый рынок никак не отреагировали на эту новость — такое ужесточение санкций было ожидаемым и совершенно не страшным.  Планы Минфина РФ по заимствованиям на 2019 год не так уж велики —2,4 трлн рублей на внутреннем рынке и 7 млрд долларов на внешнем (из них 4 млрд рублей нужны для рефинансирования старых займов). Но одолжить Минфину эти деньги спокойно могут российские банки — только собственных средств у них 10,3 трлн рублей, помимо прочих активов. 

Напомним, что выход нерезидентов из российского госдолга идет уже почти год — с апреля 2018 года. По данным ЦБ,  доля остатков ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ снизилась за II и III кварталы 2018 г. с 33,7 до 25,2%, что в  объемах вложений по  номиналу соответствует снижению с 2297 до 1810 млрд рублей. Объем продаж ОФЗ нерезидентами в сентябре-октябре снизился и составил 56 и 44 млрд руб. соответственно. Проданные нерезидентами и дочерними иностранными банками ОФЗ в основном были приобретены НПФ и страховыми компаниями.

Однако активы НПФ уже битком набиты российским госдолгом, и теперь в качестве инвестора в него будут выступать только российские банки, в первую очередь государственные.

Тем не менее, хотя краткосрочных последствий для российской экономики от запрета на новый госдолг не будет, в среднесрочной перспективе последствия все же будут. Во-первых, повысятся ставки, по которым инвесторы будут готовы покупать российский госдолг — и Минфин , вероятно, предпочтет сократить размер заимствований, а значит, попытается урезать расходы бюджета и каким-нибудь хитрым способом ужать инвестиции в нацпроекты. Во-вторых, рубль лишится поддержки от иностранных инвесторов. В-третьих, госбанки как основные покупатели госдолга получат еще больший вес и влиятельность в отечественной экономике и политике.

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