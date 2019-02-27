Отставка Зарифа - плохая новость для Запада

В понедельник вечером из Тегерана пришла сенсационная новость об отставке Мохаммада Джавада Зарифа. Министр иностранных дел Ирана считается «умеренным лицом» Тегерана, которое президент Хасан Рухани, реформатор и либерал по иранским меркам, в пропагандистских целях показывает миру.

Отставка главы МИД ИРИ, о которой он, кстати, объявил в Instagram, несомненный удар по очень слабой стабильности в этом нестабильном регионе. По горячим следам можно сделать два главных вывода. Уход Зарифа свидетельствует об усилении в политической жизни Ирана консерваторов и, в первую очередь, Корпуса Стражей Исламской революции. Во-вторых, смена руководства внешнеполитического ведомства ИРИ означает, скорее всего, и смену внешнеполитического курса. Вероятнее всего, Иран сделает крен вправо. Однажды основатель современного Ирана аятолла Хомейни охарактеризовал внешнюю политику страны как «не Восток и не Запад», намекая на особый путь страны. Сейчас ее можно назвать «Больше Восток, чем Запад».

Мохаммад Зариф считается либералом, представителем нового Ирана. Он сыграл главную роль в подписании Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), больше известного как ядерная сделка по Ирану. США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки и ввели против ИРИ санкции. Остальные участники ядерной сделки хотят ее сохранить, но уход Зарифа снижает шансы на успех.

Мохаммад Зариф пользуется авторитетом не только на Западе, но и в Иране. Многие иранские дипломаты в знак солидарности с шефом пригрозили отставкой, но он призвал их продолжать выполнять свой долг.

Причина ухода Зарифа – постепенное, но неуклонное выдавливание его из процесса принятия решений по внешней политике Ирана после смены хозяина в Белом доме, который с первых дней объявил курс на конфронтацию с Тегераном.

Последней каплей, как говорится, переполнившей чашу терпения главного иранского дипломата, стало исключение его из участников встречи с сирийским президентом Башаром Асадом, приезжавшим на днях в Тегеран и встречавшимся с аятоллой Хаменеи и президентом Рухани. Как написало иранское издание Entekhab, после такого унижения он (Зариф) «потерял доверие в мире как министр иностранных дел».

Беда Зарифа в том, что он оказался между двух враждебных друг к другу сил. С одной стороны - консерваторы, беспощадно критиковавшие ядерную сделку, считавшие президента Рухани и его главного помощника – Зарифа едва ли не предателями и отвергавшие априори любое соглашение с Западом.

С другой стороны западные участники JCPOA, требовавшие от Тегерана ослабить поддержку Асада, менее активно работать над ракетной программой и «разобраться» с отмыванием денег, принявшим в Иране, по мнению Запада, астрономические масштабы. Однако все эти просьбы и требования вне зависимости от отношения к ним Зарифа находятся вне его компетенции и полномочий.

Победу в борьбе между иранскими консерваторами и либералами судя по отставке Мохаммада Зарифа одержали первые. Во многом, конечно, благодаря Дональду Трампу, который относится к Ирану с нескрываемой враждебностью, баланс сил в ИРИ переходит на сторону консерваторов.

Можно смело говорить, что Дональд Трамп, Майк Помпео и Джон Болтон вновь наломали дров. Отставка Зарифа, произошедшая в немалой степени благодаря Белому дому и Госдепу, однозначно является плохой новостью для Запада и особенно для Европы. Кстати, нельзя исключать возможность и того, что американская администрация ведет очень тонкую игру, направленную против Евросоюза и что Зариф оказался в ней пешкой, которой пожертвовали.

Сейчас центр принятия решений в Иране сместился к таким консервативным политикам, как Али Акбар Велаяти и Али Лариджани. Они уверены, что бесполезно заключать торговые соглашения с европейскими странами, которые вяло или совсем не сопротивляются давлению Вашингтона, добивающемуся от всех союзников бойкота Ирана.

Что касается России, то уход Зарифа, как это не покажется странным, может быть на руку Москве. В связи с событиями в Сирии Москва и Тегеран сейчас ситуационные союзники. Однако отставка Зарифа может заставить ИРИ пойти на дальнейшее сближение с Россией, КНР и Индией. К слову, Тегеран едва ли не единственный открыто поддержал Дели после теракта 14 февраля, который привел к резкому обострению отношений между Индией и Пакистаном.

Европа продолжает играть важную роль на Ближнем Востоке, но идеологически она несмотря на случающиеся время от времени разногласия на стороне Соединенных Штатов.

Роль России как важного посредника на Ближнем Востоке в последнее время вновь выросла. Многие политологи считают, что Москва является единственным реальным препятствием на пути военного столкновения между США и ИРИ.

Ситуация на Ближнем Востоке сейчас по традиции сложная и не располагающая к особому оптимизму. После ухода Мохаммада Зарифа она станет еще более нестабильной и, естественно, опасной.

Иран – один из самых нестабильных кубиков, составляющих этот нестабильный регион. Официально Зариф продолжает возглавлять внешнеполитическое ведомство Ирана, потому что президент Рухани его отставку еще не принял…