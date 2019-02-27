Как выбрать подрядчика для ремонта квартиры

Ведь для этого нужно увязать все составляющие части ремонта и отделки в единое целое.

Самый простой способ поиска надежного подрядчика для ремонта квартиры, такого как Строй-в-месте, состоит в опросе своих друзей и знакомых, недавно решавших такую же проблему. При их отсутствии придется самостоятельно изучать предложения строительных фирм. Вызвать специалиста для консультации и составления сметы на ремонт квартиры можно бесплатно в любой фирме, однако окончательную сумму в смете нельзя принимать в качестве главного критерия при выборе подрядчика.

Это тот случай, когда актуальна поговорка «скупой платит дважды». Особых трудностей в предоставлении потенциальному заказчику сметы с невысокой стоимостью ремонтных работ нет, гораздо сложнее уложиться в заявленную сумму. По этой причине при выборе подрядчика желательно учитывать не только окончательную сумму в смете, но и то, насколько тщательно продуман план выполнения работ. Это позволит избежать ситуаций, когда неожиданно выясняется, что важная часть работ не была запланирована.

Другой немаловажный момент, который следует принимать во внимание при выборе подрядчика – сроки проведения ремонта. Минимальный срок выполнения полного ремонта в обычной трехкомнатной квартире составляет два месяца, а с учетом всевозможных накладок он достигает трех месяцев. Так что если потенциальный исполнитель обещает сделать ремонт быстрее, то, вероятнее всего, он не сдержит своих обещаний.

Взять на себя обязательство выполнить ремонт квартиры без лишних хлопот для ее владельца может любой подрядчик, однако далеко не каждый подрядчик способен выполнить взятые на себя обязательства. Необходимо помнить о том, что любой ремонт представляет собой серьезное испытание, а потому перед его проведением нужно приложить значительные усилия по подготовке.

Подрядчик может свести участие заказчика в проведении ремонта квартиры к минимуму, однако он не может его полностью исключить. В особенности это относится к выбору отделочных материалов, использованию оборудования в помещениях и расстановке предметов мебели. Задача ответственного подрядчика состоит в предоставлении заказчику нескольких вариантов проведения ремонта, чтобы он на их основе мог принять решение самостоятельно.