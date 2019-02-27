Как выбрать видеоредактор

Без наличия опыта использования видеоредактора выбрать среди множества наиболее подходящую программу для обработки видео очень трудно. Все они имеют свои особенности, поэтому необходимо иметь хотя бы общее представление об их характеристиках.

Новичок может выбрать один из трех основных вариантов:

Бесплатное программное обеспечение для обработки видео, как правило, очень простое в изучении и не предъявляющее высоких требований к компьютерному железу и операционной системе. Таких программ немало, и их легко скачать в глобальной сети. Но нужно понимать, что бесплатные видеоредакторы не позволят выполнять те задачи, которые решаются при проведении профессионального художественного монтажа.

Платное, но облегченное программное обеспечение, к примеру, Pinnacle Studio или Corel VideoStudio Pro. Это неплохие видеоредакторы, позволяющие создавать фильмы, которые поражают воображение видеоэффектами, высокой четкостью изображения, использованием графики и т. д. Неопытному пользователю может показаться, что таких программ вполне достаточно для работы с видео. В действительности это совсем не так. Программы наподобие VideoStudio профессионалы называют «приложениями для домохозяек». При серьезном подходе к делу они перестают удовлетворять пользователя, и у него возникает потребность в работе с видеоредакторами, рассчитанными на профессионалов. А потом ему приходится переучиваться, что существенно сложнее, чем с самого начала начать работать с профессиональным программным обеспечением.

Лучшие профессиональные видеоредакторы, такие как Adobe Premier Pro, Sony Vegas Pro, After Effects. Они рассчитаны на продвинутых пользователей и профессионалов.

Главное правило выбора видеоредактора заключается в том, чтобы убедиться в его совместимости со своим персональным компьютером. Отличительная особенность видеоредакторов, выделяющая их на фоне других программ, состоит в их ресурсоемкости. Для полноценной работы с программами, обрабатывающими видео, требуются современные модели компьютеров с высокой производительностью и большим объемом оперативной памяти. Разумеется, даже самые совершенные видеоредакторы не сделают новичка профессионалом без упорной работы. Однако они открывают перед ним такую возможность.