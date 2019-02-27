Россиян ограничат в получении кредитов

Госдума может принять закон, который устанавливает предельный уровень долговой нагрузки для граждан, или максимальный допустимый ежемесячный размер выплаты гражданина-заемщика по кредиту. Его размер, по идее законодателей, не должен будет превышать 50% дохода заемщика, сообщил "Интерфаксу" глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Показатель долговой нагрузки при выдаче займов населению и для банков может составить 50%, это логичное следствие ограничения кредитной нагрузки на граждан. Мы посмотрим, как это работает на уровне инструкций ЦБ, и далее хотим прописать в законе, как это принято в мировой практике, о том, что предельные платежи по кредиту либо займу не должны превышать половину семейного дохода", - сказал Анатолий Аксаков. По словам главы комитета, итогового решения по законодательному ограничению нет, тема носит дискуссионный характер.

Согласно указаниям ЦБ РФ, с 1 апреля 2019 года микрофинансовые организации (МФО) при превышении показателя долговой нагрузки (ПДН) 50% на одного заемщика должны применять повышенные коэффициенты риска. С 1 октября ПДН предполагается ввести при выдаче кредитов банками. В обоих случаях речь идет о сумме займа, которая превышает 10 тыс. рублей. При этом размер ПДН при выдаче кредитов банками пока не определен.

Безусловно, признает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве, к.ю.н. Наталья Залюбовская, оценка долговой нагрузки граждан – это позитивное нововведение. В перспективе оно позволит адекватно оценивать банковские риски при выдаче кредита, в первую очередь организациям, которые кредитую граждан по упрощенной системе, а также сможет помочь и самим гражданам осознанно и со всей ответственностью подойти к оценке возможности принятия на себя новой долговой нагрузки.

Ведь, как известно, в России проблема возврата займов стоит достаточно остро, с каждым годом всё больше растет количество безнадежных кредитов. По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 января 2019 года количество потенциальных банкротов по сравнению с прошлым годом выросло на 6% и составляет 748,2 тыс. россиян или 1,3 % от общего числа заемщиков с открытыми счетами.

Однако, указывает Наталья Залюбовская, при всех положительных аспектах, введение данного оценочного критерия, вероятно, спровоцирует увеличение ставок по кредитам для определенного круга заёмщиков, в том числе для тех, кто получает «зарплату в конверте» и снизит эффективность таких банковских инструментов, как рефинансирование задолженности. В настоящее время так называемые «вынужденные заимствования», когда новый кредит берется для того, чтобы расплатиться с предыдущими долгами, достаточно популярны. Также существует вероятность, что многие небольшие МФО, которые не смогут выполнить требования ЦБ РФ об оценке долговой нагрузки заёмщика, будут вынуждены или вовсе уйти с российского рынка кредитования или продолжить деятельность, но уже нелегально, при этом существенно повысив свои ставки и используя находящиеся вне правового поля способы взыскания задолженности.

В том, что некоторых заемщиков необходимо защищать от слишком высокой долговой нагрузки, которую они неосознанно берут на себя, сомнений нет, признает и генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. В Европе это уже давно применяется, но есть нюанс: там домохозяйства могут тратить на выплаты по кредитам 60-70% своего дохода, причем это доход до уплаты налогов. В России исторически сложилась практика, что большинство налогов с дохода за работника платит работодатель, гражданин получает на руки уже очищенный от НДФЛ и взносов в социальные фонды доход. И, если применять норматив к этому очищенному доходу, то получится, что по сравнимому с Европой показателю у нас долговая нагрузка на доход до уплаты налогов составит около 25-30%, то есть будет раза в 2 ниже, чем в Европе.

С одной стороны, говорит аналитик, это оправданно, потому что уровень финансовой грамотности и устойчивости экономики, устойчивости курса национальной валюты в России ниже. К тому же, культура обращения с долгами еще только формируется, нужно дать домохозяйствам время привыкнуть к наличию кредитной истории и тому, что она с момент своего возникновения оказывает влияние на всю дальнейшую жизнь. Общий уровень доходов домохозяйств в России тоже несопоставим с европейским. Может быть, стоило попробовать увязать кредиты с льготами по налогам.

Проблема еще и в том, продолжает Александр Шустов, что в России необеспеченные потребительские кредиты в разы дороже, чем в Европе, и обслуживать их тяжелее. С другой стороны, стоит задача стимулирования потребительского спроса, а для этого нужно широкое распространение потребительского кредита и займов, нужна либерализация этого сектора, которая позволит ему раскрыться. Ведь спрос на займы до зарплаты постоянен, и если его ограничивать искусственно, то гражданин не перестанет испытывать потребность в коротких деньгах под высокий процент: он будет искать их в других местах, в теневом секторе экономики, и долгосрочный эффект от этого для общества будет крайне негативный.