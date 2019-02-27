Минэнерго: СПГ из США не конкурент российскому газу в Европе

Глава министерства энергетики РФ Александр Новак не видит потенциала для конкуренции американского СПГ с российским газом на рынке Европы, рассказал он в интервью изданию «Газета.ру».

По словам Новака, подобная тенденция сохранится благодаря более низкой себестоимость добычи газа в России, что, безусловно, ставит страну в более выгодное положение.

Также чиновник сообщил, что инфраструктура для транспортировки газа в свое время была «создана и самортизирована». Новак добавил, что создается и новая инфраструктура на много лет вперед.

«Да, развивается новая инфраструктура, она также будет использоваться много лет», — добавил министр.

Он уверен, что американский СПГ, скорее всего, востребован на рынках, где нет трубопроводного газа при учете дальности транспортировки более, чем на 3 тысячи километров, то «есть там, куда нецелесообразно тянуть трубу».

«Если брать, например, активно развивающийся Азиатско-Тихоокеанский рынок, есть Китай и есть у нас месторождения, близкие к Китаю, откуда выгодно поставлять газ по трубе», - рассказал Новак.

Министр добавил, что есть и другие рынки, куда газопровод трудно протянуть и выгодней «сжижать и возить» газ.