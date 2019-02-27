Мировая премьера Volkswagen Multivan 6.1

Новые электронные ассистенты и передовыеинформационно-развлекательные системы

Экологичные двигатели TDI и первая полностьюэлектрическая силовая установка с нулевым уровнемвыбросов

Всегда на связи: интернет-радио, прием потокового вещания и новые онлайн-сервисы с использованием карты eSIM

Multivan 6.1 первая модель марки, получившая новую полностью цифровую приборную панель

Transporter, Caravelle, Multivan и California заслуженно признаны настоящими бестселлерами. Около 12 миллионов автомобилей шести поколений – от Т1 до Т6 – было продано по всему миру. И теперь модель получает масштабное обновление: T6.1 – современное воплощение легендарного минивэна с новейшими цифровыми технологиями и широчайшими возможностями подключения. Автомобиль получил множество новых электронных ассистентов,такихкакCross Wind Assist, Lane Assist, Park Assist, Side Alert, Rear Viewидругие.Также впервые была представлена цифровая приборная панель и фирменная информационно-развлекательные системы последнего поколения с постоянным подключением к интернету. Дизайн фронтальной части кузова и передней панели салона были переосмыслены. Двигатели TDI последнего поколения мощностью от 90 до 199 л.с. развивают еще более внушительный крутящий момент. Еще одно новшество для Multivan – полностью электрическая силовая установка. Новый T6.1 появится на рынках европейских стран осенью 2019 года. 21 февраля 2019 года марка Volkswagen Коммерческие автомобили представила новый Multivan 6.1 в Вольфсбурге, на территории парка-музея Autostadt, всего в нескольких шагах от того места, где 70 лет назад были созданы первые прототипы автомобилей этого семейства. С тех пор Марка последовательно обновляет, развивает и совершенствует модельный ряд грузовых автомобилей, микроавтобусов и домов на колесах. Нынешнее обновление не стало исключением.

Томас Седран, председатель правления марки Volkswagen Коммерческие автомобили отметил: «Новый Multivan 6.1 – это автомобиль завтрашнего дня. Мы взяли прекрасный современный автомобиль и дополнили его еще более передовыми вспомогательными и информационно-развлекательными системами, оснастили актуальными технологиями подключения. Гидравлический усилитель рулевого управления модели T6 уступил место электромеханической системе в T6.1. В обновленной версии мы стремились установить новейшие стандарты безопасности, удобства и комфорта. Особенно важным аспектом стала устойчивость автомобиля в движении. И нам удалось добиться здесь значительного прогресса».

из архива пресс-службы

из архива пресс-службы

В числе новых электронных систем – ассистент компенсации бокового ветра Cross Wind Assist, входящий в перечень стандартного оснащения. Данная система автоматически стабилизирует Новый Multivan при сильных порывах бокового ветра. Кроме того, среди новых элементов оснащения можно найти активный ассистент удержания в полосе Lane Assist, парковочный автопилот Park Assist, систему боковой защиты для безопасного маневрирования в ограниченном пространстве Side Alert, помогающий избежать аварий при движении задним ходом ассистент заднего вида Rear View, а также ассистент маневрирования с прицепом Trailer Assist. Также будет доступен ассистент распознавания дорожных знаков Dynamic Road Sign Assist.

Новый T6.1 получил обновленную переднюю панель. Альберт Кирцингер, шеф-дизайнер: «Мы провели комплексную переработку места водителя в соответствии с требованиями доступа к цифровому миру непосредственно из автомобиля». Это позволило интегрировать в Т6.1 цифровую приборную панель и модульную информационно-развлекательную систему третьего поколения (MIB3). Сочетание цифровой приборной панели и системы MIB3 формирует из дисплеев и органов управления полноценную цифровую среду.

Важнейшей новой особенностью всех информационно-развлекательных системавтомобиля является встроенная карта eSIM, открывающая доступ к новым функциям и сервисам в режиме реального времени.

Теперь MIB3 поддерживает интернет-радио и сервисы потокового воспроизведения музыки. Кроме того, eSIM теперь обеспечивает естественную простоту управления: новые информационно-развлекательные системы с экранами диагональю 8 и 9,2 дюйма с функцией голосового управления теперь с легкостью распознают голосовые команды.

Обновилась и линейка силовых агрегатов. T6.1 выходит на рынок с исключительно эффективными 2-литровыми турбодизельными двигателями 2,0 TDI мощностью от 90 до 199 л.с. Все они соответствуют требованиям экологического стандарта Евро-6d-TEMP-EVAP. Совместно с компанией ABT также будет представлена полностью электрическая версия T6.1 с силовой установкой мощностью 112 л.с. С аккумуляторной батареей емкостью 77,6 кВт·ч запас хода автомобиля превышает 400 км (в цикле NEDC), что делает его идеальным решением для регулярных личных поездок и коммерческих перевозок.