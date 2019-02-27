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Москва, 27.02.2019

На нефть повлияли новости из Ирака

«Expert Online» 2019

На момент закрытия торгов 26 февраля нефть Brent показала положительную динамику, прибавив сразу 1,1% до $65,46 за баррель. Днем ранее, цена застыла в ожидании новостей о переговорах между США и Китаем.

Оптимизм участникам рынка прибавили и заявления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США о том, что американская экономика «здорова» и не перегрета. Подобное мнение высказала директор информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова ИА REGNUM.

Также цены на нефть растут на данных из Ирака, который только за январь сократил экспорт нефти на 2% по сравнению с декабрем до 3,65 млн б/с.

Сегодня участники рынка ожидают от США данных по коммерческим запасам нефти, а именно их роста на 3,59 млн баррелей.

Как сообщают аналитики, скорее всего нефть остановится в коридоре от $64 до $68. Но это при условии, если цена не пробьет вниз.

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