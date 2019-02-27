ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолёта

ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, нарушивших воздушное пространство страны. Об этом заявил в среду пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур, сообщает ТАСС.

"ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в воздушном пространстве Пакистана", - отметил он, добавив, что один из пилотов взят в плен.

26 февраля индийские военно-воздушные силы нанесли удары по лагерям боевиков в районе границы, разделяющей Индию и Пакистан в спорном Кашмире.

Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале заявил, что удары по лагерям боевиков, нанесённые индийскими ВВС в спорном с Пакистаном Кашмире, были абсолютно необходимы.