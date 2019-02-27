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Принципы функционирования рынка Форекс

Москва, 27.02.2019
#PressRelease

Основные сведения

Рынок Форекс существует, начиная с 1971 года. Его основной принцип состоит в покупке валюты, выпускаемой одним государством, за валюту, эмитируемую другим государством. Даже по сравнению с объемом торгов на американских фондовых биржах оборот валют на рынке Форекс представляется огромным. В течение одних суток на рынке Форекс совершаются операции общим объемом около $5 трлн.

При этом ведущие роли играют валютные пары, которые доллар образует с несколькими валютами, выпускаемыми государствами с самыми крупными экономиками. В их число входят евро, фунт стерлингов и йена. Количество участников рынка Форекс огромно. Операции на нем совершаются государственными и негосударственными банковскими учреждениями, финансовыми компаниями и брокерами. Основная активность приходится на брокеров.

Отличительная особенность рынка Форекс заключается в отсутствии у него единого центра, подробнее на форекс блог. Все сделки совершаются через интернет в течение круглых суток без праздников и выходных. В этом смысле валютные биржи предоставляют инвесторам и спекулянтам намного меньше возможностей, поскольку они работают лишь по будням, да и то не круглые сутки, то есть по тем же принципам, что и фондовые биржи. Из-за этого трейдеры при работе на валютных биржах лишены возможности своевременно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры под влиянием важных событий. К примеру, статистические органы разных стран регулярно публикуют экономическую информацию, определяющую курсы валют, но если валютная биржа в момент публикации данных закрыта, то трейдеры не могут купить или продать интересующую их валюту сразу после обнародования важных сведений. В результате они в лучшем случае не получают прибыль, которую могли бы получить при круглосуточной торговле, а в худшем – терпят убытки.

Рынок Форекс лишен этого недостатка, так что в каком бы часовом поясе ни проживал его участник, он в любой момент времени может купить или продать любую ликвидную валюту, в такой ситуации конечно же необходим правильный прогноз форекс. Кроме того, на валютных биржах есть определенные ограничения на количество денежных средств, с которым могут быть совершены сделки. В отличие от них, рынок Форекс позволяет любому участнику совершить покупку или продажу практически неограниченного объема валюты.

Главные движущие силы на рынке Форекс

В число главных факторов, оказывающих влияние на курсы валют на рынке Форекс, входят следующие:

 

  • платежные балансы разных стран;
  • политические события;
  • состояние экономики разных стран;
  • прогнозы, которые участники рынка делают на основе технического анализа;
  • психологические факторы.

Важнейшей движущей силой, определяющей текущую конъюнктуру на рынке Форекс, является переток капиталов между странами. Хотя он тесно связан с такими факторами как учетная ставка Центробанка или уровень инфляции, все же самое важное то, что любая валюта контролируется выпускающим ее государством. Для этого государство использует два основных инструмента: финансовый контроль и валютные интервенции. Финансовый контроль позволяет удерживать жителей страны от совершения действий, которые могут оказать нежелательное воздействие на валютный курс (например, перевод денежных средств за границу). Валютная интервенция представляет собой покупку или продажу валюты Центральным банком в целях повышения или понижения ее рыночной стоимости. Кроме того, Центральный банк может повышать или понижать базовую учетную ставку, в результате чего привлекательность выпускаемой им валюты увеличивается или уменьшается.

Все перечисленные выше факторы могут вызывать неожиданные и, зачастую, резкие движения рынка. Причем в ряде случаев ожидания участников рынка относительно экономических событий оказывают на валютные курсы намного более серьезное влияние, чем сами эти события.

Еще один существенный фактор, от которого зависит динамика валютных курсов – деятельность менеджеров крупных финансовых компаний. Хотя по сравнению с колоссальным объемом рынка Форекс возможности одной финансовой организации влиять на рыночную конъюнктуру очень ограничены, менеджеры всех компаний используют одни и те же способы оценки рыночной ситуации и в случае достижения курсом валюты на графике определенных уровней начинают действовать единообразно. В таких ситуациях поведение рынка Форекс становится предсказуемым, а действия менеджеров финансовых компаний – прогнозируемыми. Вслед за крупными игроками такие же действия начинает совершать огромное множество мелких игроков, которых охватывает эйфория или, напротив, паника. В итоге происходит неожиданный сильный скачок курса той или иной валюты вверх или столь же неожиданное сильное падение ее курса. В итоге значительные объемы капиталов вкладываются множеством разных участников в открытие одинаковых позиций.

источник: LiteForex

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