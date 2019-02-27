Курс доллара: рубль неожиданно отреагировал на новые санкции США

Курс доллара растет на 6 копеек к рублю в среду - до 65,75 рубля к 12.28 мск, курс евро растет на 6 копеек - до 74,89 рубля. Курс доллара практически не отреагировал на обнародование законопроекта США с новыми санкциями.

Аналитики отмечают, что эти рестрикции уже были отыграны ранее в курсе. При этом рубль выглядит несколько перекупленным и после завершения на этой неделе налогового периода курс доллара должен подняться выше 66 рублей.

Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект с поправками, которые подразумевают введение дополнительных санкций против России. Так новые пункты документа запрещают проводить сделки с новым суверенным долгом России, срок погашения которого превышает 14 дней, а также предусматривают санкции против отдельных российских банков РФ.

В ближайшие 90 дней, однако, подобные операции еще возможны, поскольку ограничения начнут действовать через три месяца после вступления поправок в силу. В среду должны состоятся аукционы Минфина по размещению ОФЗ.

Также документ вводит новые ограничительные меры против компаний, которые инвестируют в российские СПГ-проекты за пределами страны, а также в разработку месторождений сырой нефти в России.