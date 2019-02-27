Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России

Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект с поправками, которые подразумевают введение дополнительных санкций против России.

Так новые пункты документа запрещают проводить сделки с новым суверенным долгом России, срок погашения которого превышает 14 дней.

В ближайшие 90 дней, однако, подобные операции еще возможны, поскольку ограничения начнут действовать через три месяца после вступления поправок в силу.

В первую очередь санкции будут действовать в отношении финансовых институтов, попавших под подозрение США по делам о «вмешательстве правительства РФ в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами России».

Также документ вводит новые ограничительные меры против компаний, которые инвестируют в российские СПГ-проекты за пределами страны, а также в разработку месторождений сырой нефти в России .

Уточняется, что под санкции попадают вложения более миллиона долларов (или от пяти миллионов долларов суммарно на протяжении 12 месяцев).