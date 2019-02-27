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Шойгу рассказал об уникальной операции российских военных

Москва, 27.02.2019

Российские военные для расчистки русла реки Буреи в Хабаровском крае устранили около 500 тысяч кубических метров скальных пород, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Министерства обороны РФ. Глава Минобороны подчеркнул, что общий объем выработанного скального грунта составил порядка 470 тысяч кубометров.

«Без преувеличения можно сказать, что операция по перемещению такого объема горных пород в столь короткий промежуток времени является уникальной», - рассказал Шойгу. Подобная титаническая работа была проведена российскими военными ради устранения угрозы для населенных пунктов Хабаровского края, сообщил Шойгу. Также освобождены проезды для автомобильных и железнодорожных коммуникаций БАМа, а на Бурейской ГЭС были восстановлены аккумулирующие мощности. Глава оборонного ведомства также попросил командующих войсками военных округов и Северного флота отслеживать ситуацию и вовремя взаимодействовать с профильными структурами и при необходимости оказывать помощь региональным и местным органам власти.

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