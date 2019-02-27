СМИ США сообщают, что Трамп лично одобрил кибератаки против РФ

Кибератака военных США против российского «Агентства интернет-исследований» «лично одобрил» в 2018 году Дональд Трамп в ходе промежуточных выборов. Информацию распространил телеканал NBC, ссылаясь на осведомленные источники.

Телеканал оценил данную кибератаку, как «самую агрессивную из известных на данный момент шагов администрации Трампа по борьбе с российским вмешательством выборы».

Напомним, что Washington Post также сообщала о блокировке киберкомандованием вооруженными силами США доступ к сайту «Агентства интернет-исследований» (Санкт-Петербург), что по заявлению источника издания, стало частью киберкампании против России с целью предотвратить вмешательство в выборы США.

СМИ сообщают, что «Агентство интернет-исследований», якобы отрезали от сети за несколько часов до выборов в США, и не предоставляли доступ в течение еще нескольких дней.