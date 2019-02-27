Курс доллара: спекулянты вынесли свой вердикт

Курс доллара в среду стабилизировался на трехнедельных минимумах к основным валютам после резкого падения накануне на фоне заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о уместности выжидательной позиции регулятора.

Индекс доллара торгуется в районе 96,10. Рубль при этом на вечерних торгах вторника перешел к росту - сокуратив потери дня до 22 копеек - 65,71 рубля, курс евро вырос на 42 копейки к закрытию торгов вторника - до 74,83 рубля.

Вместе с тем, спекулянты повысили свои бычьи ставки на доллар на неделе, закончившейся 12 февраля, до самого большого уровня за три недели, показали подсчеты Рейтер и данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), вышедшие в пятницу.

Общий объем чистых длинных позиций составил 22,15 млрд. долл. по сравнению с 21,76 млрд долл. неделей ранее.

Показатель рассчитывается на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах.