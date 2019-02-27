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Москва, 27.02.2019

США угрожают России новыми санкциями из-за Крыма

«Expert Online» 2019

Соединенные Штаты намерены ужесточить антироссийские санкции из-за Крыма, сообщил в свое Twitter спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

Он отметил, что ужесточение санкций продлится до тех пор, пока Крым «не будет возвращен».

Напомним, ранее спецпредставитель США при ООН Джонатан Коэн также подтвердил, что Вашингтон намерен сохранять санкции против России до получения контроля Украины над российским Крымом.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после всенародного референдума в 2014 году , когда более 98% жителей региона проголосовали за этот шаг. Голосование было организовано после переворота на Украине, в результате которого был свергнут законноизбранный президент.

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