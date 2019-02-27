Стиральные машины, встроенные под столешницу – их особенности

Производители давно начали выпуск стиральных машин, которые встраиваются под столешницу. Это хорошая идея, особенно если в месте установки есть все необходимые коммуникации или их несложно туда провести.

Встраиваемая техника – ее плюсы и минусы

Плюсы:

Эргономичная мебель экономит пространство, немногие бывшие советские квартиры могут похвастаться большой кухней или санузлом. Например, место под раковиной – подходит для установки стиральной машины.

Эстетичный внешний вид – скрытые шланги и провода, техника гармонично впишется в любой дизайн интерьера (ее почти не будет заметно).

Встроить получится стиральную машину любых габаритов.

Меньше слышен шум, когда встроенная машинка работает.

Под машинкой оставляют выемку, что обеспечивает простоту уборки.

Коммуникации подключить к встраиваемой машинке не намного сложнее, чем к обычной модели.

Минусы:

Выбор встраиваемых стиральных машинок не очень разнообразен.

Стоимость встраиваемой техники выше в разы.

Иногда производители указывают требования и рекомендации, из-за которых эксплуатация машинки становится не очень удобной. Например, если машинка не задействована в работе, то дверца должна быть открытой для проветривания барабана. Это не очень красиво и занимает место, мешает на проходе.

На кухне желательно использовать минимум химических средств, ведь здесь готовят еду и принимают пищу. Стиральные порошки могут попадать в воздух и вызывать аллергические реакции.

Сложности с демонтажем техники при ее поломке.

Виды встраиваемых машинок

Самой популярной среди покупателей является встраиваемая стиральная машина барабанного типа, их и производят в больших количествах. Они отличаются способами загрузки белья.

Фронтальная загрузка – вещи загружаются через люк с передней стороны. Такая машинка легко монтируется под столешницу. Вертикальная загрузка – сверху. Стоят такие стиральные машины дороже, а вот разнообразие их габаритов узкое. Обычно такие модели небольшие по размеру (что влияет и на объем загрузки), а устанавливаются они под откидную столешницу.

По типам размещения страиваемых стиральных машинок, выделяют:

встраиваемые полностью;

с верхней съемной крышкой отдельно стоящий аппарат.

Полно встраиваемые стиральные машинки размещаются в кухне, санузле под столешницей. В комплексе к ним идут металлические крепежи, на них монтируется фасад. Машина, таким образом, полностью скрывается от глаз. Клиенты, покупая эти стиральные машинки, обращают внимание на совсем непрезентабельный их внешний вид. Мнение сразу после установки меняется. Производители создают встраиваемые модели с учетом стандартных габаритов столешниц:

высота – 80–85;

ширина – 60.

Изготавливаются и более узкие машинки, но встречаются в продаже они реже. Целесообразней ведь занять больше пространства под столешницей и объем загрузки будет оптимальным.

Стоит рассмотреть особенности встраиваемой стиральной машины на примере одной из моделей – bosch WIS 24140. Она достаточно популярна среди машин с вместимостью до 7 килограмм белья. Машина относится к энергосберегающей технике высокого класса, также в ней есть функция для контроля объема воды. Немаловажно, как для встраиваемой техники с горизонтальной загрузкой и то, что она защищена от протечек.

Монтаж и выбор размера

Если размер машинки подбирает не профессионал, то стоит измерить в точности до миллиметра нишу, которая готовится под установку. Она должна быть немного больше, чем габариты встраиваемой техники.

Отдельно стоящие машины

Не обязательно покупать именно встраиваемую технику. Дизайн отдельно стоящих стиральных машин очень тщательно продуман. Эта техника может быть тоже незаметной, гармонично вписаться в любой интерьер или даже стать основным акцентом. При желании, отдельно стоящую машину тоже можно установить под столешницу и закрыть дверкой.

Основные выводы по выбору и установке

Встраиваемые стиральные машины не влияют на дизайн интерьера, потому что они полностью скрыты от глаз, но вместе с тем, находятся всегда под рукой. Важно доверить установку профессионалу, который подключит воду и канализацию, электричество к машине. От правильности подключения будет зависеть долговечность техники и безаварийная работа. Чтобы машина не вибрировала, ее нужно тщательно отрегулировать при установке по плоскостям, с помощью строительного уровня. Тогда она не будет вибрировать при стирке и отжиме, издавать дополнительные шумы.

Главное, при покупке встраиваемой стиральной машины – все обдумать, тщательно спланировать, от размеров до расположения коммуникаций. Немаловажно подобрать правильно необходимую мощность, количество функций в самой технике, изучить все ее характеристики.

по материалам: Премьер Техно