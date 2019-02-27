Токио заявляет протест из-за поездки на Курилы российского чиновника

Япония выразила протест России в связи с посещением российских южных Курил спецпредставителя российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Об этом заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Чиновник сообщил, что недовольство японской стороны вызывает нарушение «базовой позиции Японии».

«С японской стороны был заявлен протест в связи с тем, что, если это правда, то она несовместима с базовой позицией Токио» - сообщил Суга.

Он заверил, что Токио и дальше будет прилагать максимум усилий для заключения мирного договора с Россией.

Ранее, на остров Шикотан прибыл Сергей Иванов в ходе поездки по Дальнему Востоку. Он заявил также, что Россия не имеет территориальных проблем, они есть у Японии. Никаких переговоров о передаче Курильских островов стране не ведет и вести не будет, подчеркнул Иванов.