ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 27.02.2019

Токио заявляет протест из-за поездки на Курилы российского чиновника

«Expert Online» 2019

Япония выразила протест России в связи с посещением российских южных Курил спецпредставителя российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Об этом заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Чиновник сообщил, что недовольство японской стороны вызывает нарушение «базовой позиции Японии».

«С японской стороны был заявлен протест в связи с тем, что, если это правда, то она несовместима с базовой позицией Токио» - сообщил Суга.

Он заверил, что Токио и дальше будет прилагать максимум усилий для заключения мирного договора с Россией.

Ранее, на остров Шикотан прибыл Сергей Иванов в ходе поездки по Дальнему Востоку. Он заявил также, что Россия не имеет территориальных проблем, они есть у Японии. Никаких переговоров о передаче Курильских островов стране не ведет и вести не будет, подчеркнул Иванов.

 

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Борьба за нефть в Ливии выходит на финишную прямую
      Перевес в ливийском конфликте все больше склоняется на сторону Халифы Хафтара, которого поддерживает Россия
    2. Курс доллара: рубль близок к точке разворота
      Курс доллара: рубль близок к точке разворота
    3. Германия сообщила России решение по «Северному потоку-2»
      По мнению главы Минэкономразвития, ЕС и Россия вошли «в процесс постепенного восстановления доверия». Реализация проекта «Северный поток-2» стала одной из составляющих этого процесса