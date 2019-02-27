Ким Чен Ын прибыл в Ханой не самолетом, а через китайскую территорию, поездом, в полном соответствии с семейной традицией, заложенной его дедом Ким Ир Сеном, который терпеть не мог иные, кроме наземного, виды транспорта. Зато основоположник нынешней правящей северокорейской династии благоволил Вьетнаму. Должно быть, он завидовал местным коммунистическим руководителям. Они сделали то, что оказалось не под силу ему, Ким Ир Сену: объединили свою страну, победив США.

История шутит едко. Ныне США и коммунистический Вьетнам – не просто не противники. Их отношения с каждым годом все больше приближаются к союзническим, благо, есть против кого дружить: Китай с взаимными претензиями к Ханою и Вашингтону никуда не делся.

О том, как меняются времена напомнил и Трамп перед встречей с Ким Чен Ыном. В своем твиттере он пожелал, чтоб КНДР стала со временем столь же процветающей страной, как и Вьетнам. И еще он назвал северокорейского лидера своим другом. По его мнению, у Северной Кореи «потенциал невероятен, огромные возможности для моего друга Ким Чен Ына, которым нет аналога в истории».

Сам северокорейский лидер не был столь же щедр на комплименты Трампу. А эксперты в один голос прогнозировали, что нынешняя встреча будет столь же безрезультативной, что и прошлогодняя, в Сингапуре, когда оба лидера беседовали долго, но в итоге все закончилось лишь подписанием невразумительной декларации. К ядерному разоружению Ким Чен Ына – цели, ради которой Трамп и затеял диалог с КНДР – этот документ не приближал ни на йоту. Разве что северокорейские власти перестали пугать мир ракетными и ядерными испытаниями. Эксперты-скептики считают, что в них уже нет необходимости: Ким Чен Ын получил что хотел – ракету, способную достичь территории США. Оптимисты же полагают, что лидер КНДР пошел на максимум возможных для него уступок: отменил испытания и даже закрыл один из ядерных полигонов. А дальше он не пойдет. Дальше может быть только закрытие конкретных объектов и в итоге отказ от ядерного оружия. А отказаться от него – значит поставить под угрозу безопасность режима. Урок Каддафи, который свернул свою ядерную программу под некие гарантии Запада, а потом был свергнут и убит, в Пхеньяне хорошо усвоили.

И все же, встреча в Ханое и Трампу, и Ким Чен Ыну нужна. Для американского президента сейчас даже видимость успеха где бы то ни было, будет на пользу. Подходит к концу расследование, которое ведет против него спецпрокурор Роберт Мюллер. Будет по его итогам импичмент, нет ли – в любом случае, Трампу очень не помешает мобилизация своего электората. Американский лидер произнес слишком много слов о том, что обезопасит США от северокорейского ядерного удара. Значит, надо предпринимать какие-то действия в этом направлении. Особенно это важно, если Трамп отобьется от обвинений и пойдет на новый президентский срок.

Ким Чен Ыну, в свою очередь, очень желательно добиться снятия или смягчения международных санкций – если, естественно, цена за это не будет чрезмерной. В КНДР сейчас достаточно успешно строится рыночная экономика. По-прежнему сохраняется риторика в духе идей чучхе и жестокая диктатура, не колеблясь стирающая в порошок любого недовольного. Но народ больше не голодает, а под вывеской государственных предприятий расцветает частный бизнес. Словом, северокорейцы еще никогда не жили так хорошо, как при Ким Чен Ыне. Однако непременным условием этого счастья являются сохранение экономических контактов с Китаем – главным рынком сбыта и источником сырья. Именно присоединение Поднебесной к санкциям против КНДР, как считается, стало одной из решающих факторов, которые сделали Кима более покладистым в отношениях с внешним миром. Последнее время есть признаки того, что Китай, чьи отношения с США стараниями Трампа заметно испортились, санкционный режим фактически ослабил и на китайско-северокорейской границе процветает контрабанда. Однако Вашингтон вполне может и найти общий язык с Пекином – за счет Пхеньяна, естественно. Это-то и должно беспокоить Ким Чен Ына. Вряд ли он рассчитывает решит эту проблему скоро и именно с этим, а не следующим американским президентом. В любом случае, ожидать всплеска дипломатической активности после встречи во Вьетнаме не приходится.

Саммит в Ханое продлится до 28 февраля. По его итогам должен быть подписан некий документ. А потом в контактах двух стран наступит пауза. Трампу уже будет не до Северной Кореи: он займется делами домашними, связанными с расследованием Мюллера, которое вышло на финишную прямую.