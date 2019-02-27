Виды праздников и их классификация

Государственные праздники иначе называются красными днями календаря. Они объявляются выходными на правительственном уровне, и у людей появляется возможность дополнительного отдыха. В данную категорию входят разнообразные виды праздников, считающихся в России всенародными.

Религиозные праздники начали отмечаться с момента распространения православия на Руси и продолжают отмечаться и ныне. Они не объявляются выходными, но являются популярными среди большей части российского населения и отмечаются с не меньшим энтузиазмов, чем остальные праздники. В такие дни в православных храмах проходят службы.

Детские праздники – это торжества, известные любому человеку с раннего детства. Они приносили радость и поднимали настроение людям еще в детсаду, а затем и в школе. Эти праздники связаны с самыми яркими моментами в жизни детей, а потому должны отмечаться с особым размахом.

Войсковые праздники отмечаются представителями различных родов войск, как мужчинами, так и женщинами. Самый известный среди них – День защитника отечества, отмечаемый всеми вместе 23 февраля. Другие войсковые праздники отмечаются только определенными родами войск. Сюда же относятся значимые для России даты, связанные с победами в различных войнах.

Корпоративные праздники – это даты, отмечаемые в определенные дни представителями различных профессий. Они были задуманы для сплочения коллектива предприятия. Насколько успешно достигается данная цель, судить трудно. В небольшой компании все сотрудники на корпоративных "посиделках" могут сдружиться так, как это нельзя сделать в офисе. Однако в достаточно крупной компании данная затея может по разным причинам не увенчаться успехом. Обычно корпоративные праздники отмечаются в дату основания компании либо в дату праздника профессии, к примеру, День строителя.

Семейные праздники – это знаменательные даты, играющие важную роль в жизни конкретной семьи. Ее члены в такие дни собираются вместе и отмечают торжество.

Любой желающий может узнать какой сегодня праздник. Все вышеописанные праздники предназначены для того, чтобы вырвать людей из рутины будней и создать веселое настроение. Причем повод для торжества – это не главное. Самое главное – как будет организован праздник. Одни люди просиживают его дома перед телевизором, другие стараются встретиться с родными или друзьями.