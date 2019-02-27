Виртуальный vs VPS-хостинг: важные различия

В первом случае речь идет о виртуальном персональном сервере, обладающем некоторыми достоинствами физического сервера. Английская аббревиатура VPS расшифровывается как «virtual private server».

Если провести сравнительный анализ предложений провайдеров, то можно обнаружить, что средняя стоимость услуг VPS-хостинга является более высокой, чем средняя цена услуг виртуального хостинга. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, данный факт связан с объемом предоставляемых ресурсов – VPS-хостинг обеспечивает более богатые возможности для поддержки вебсайтов на профессиональном уровне. Кроме того, все ресурсы VPS-хостинга используются исключительно одним клиентом, тогда как при использовании виртуального хостинга ресурсы разделяются между многими клиентами, чьи интернет-ресурсы размещены на одном сервере. Таким образом, пользователь VPS-хостинга фактически единолично арендует сервер, разница состоит лишь в том, что это виртуальный, а не физический сервер.

При использовании услуг виртуального хостинга клиенты провайдера, чьи вебсайты он разместил на своем сервере, вынуждены мириться с ограниченностью предоставляемых им ресурсов. Зато такие услуги обходятся дешевле услуг VPS-хостинга.

Другая разница между двумя рассматриваемыми видами услуг касается функциональности: при использовании VPS-хостинга клиент имеет возможность инсталлировать на свой виртуальный сервер программное обеспечение, работать с которым ему будет по-настоящему удобно, при использовании виртуального хостинга клиент может управлять арендуемыми площадками с использованием панели управления, которая предоставляется хостинг-провайдером.

Таким образом, виртуальный хостинг представляет собой недорогое решение для клиентов, заинтересованных в обеспечении бесперебойного функционирования своих вебсайтов со сравнительной невысокой посещаемостью и нагрузкой на сервер. Этот вариант прекрасно подходит для начинающих онлайн-проектов, а служба техподдержки хостинг-провайдера готова оказать им помощь в решении проблем и вопросов, появляющихся при управлении площадками.

VPS-хостинг является оптимальным вариантом для более крупных проектов и массивов информации, когда большое значение имеют надежность и вычислительные мощности.