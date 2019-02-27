«Времена года» на антикварной скрипке в стиле рок

Легендарные «Времена года» Антонио Вивальди — самое исполняемое, любимое и узнаваемое сочинение великого итальянца и страстные, чувственные, жаркие «Времена года в Буэнос-Айресе» знаменитого аргентинского композитора Астора Пьяццолла. Солист Родион Петров — скрипач-виртуоз, победитель и лауреат самых престижных международных конкурсов (имени Паганини в Генуе, имени Рудольфо Липицера, «Vallsesia Musica» в Италии и многих других) исполнит эти шедевры на уникальной коллекционной скрипке 1745 года итальянского мастера Джованни Баттиста Гваданини — ученика знаменитого Антонио Страдивари. «Времена года» Антонио Вивальди — одно из самых знаменитых произведений композитора. Имя великого итальянца, создавшего приблизительно 550 концертов и несколько десятков опер является синонимом именно "Времен года". «Рыжий священник» (так называли композитора за необычный цвет волос и сан священнослужителя) прекрасно играл на скрипке. Мало кто в то время мог соперничать с ним в виртуозности: в путеводителе для гостей Венеции за 1713 год он упоминается как лучший скрипач города. И по прошествии трех веков концерты цикла - "Весна", "Лето", "Осень" и "Зима" остаются самыми исполняемыми на всех континентах.



В 20 веке аргентинский композитор Астор Пьяццолла создал свой цикл – «Времена года в Буэнос-Айресе». Этот композитор прославился тем, что дал новую жизнь танго. Он взял народную музыку и превратил ее в высокое искусство. Все свое творчество он сам назвал впоследствии "великим преобразованием танго". Сегодня музыка Астора Пьяццоллы приобрела всемирную известность и звучит в исполнении знаменитых солистов и симфонических оркестров.



Классические произведения бессмертны, но путешествуя сквозь века, «вписываясь» в современную культуру, они обретают новую, насыщенную яркими красками жизнь. Меняются времена, меняются люди, меняется и искусство. Благодаря новым стилям, новым инструментам, мы видим классику сквозь призму времени, и хорошо известные сочинения прошлого начинают звучать свежо и оригинально. В концерте прозвучат две части из «Времен года» Вивальди в современной обработке.



Уже в 7 лет состоялось первое выступление Родиона Петрова с БСО под управлением Владимира Федосеева. В 1992 году скрипач получил диплом и специальный приз на первом юношеском конкурсе им. Чайковского. С 1999 по 2001 проходил обучение в Высшей Школе Музыки имени Королевы Софии в Мадриде в классе профессора З.Брона. Затем последовали блестящие победоносные выступления на прославленных международных конкурсах. Сейчас Родион Петров выступает в самых престижных залах мира, таких как Auditorio Nacional в Мадриде, Suntory Hall в Токио, Большой Зал Консерватории в Москве, Wigmore Hall в Лондоне, Большом зале Парижской филармонии, Bullez-Berlin и других.