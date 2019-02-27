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Культура
Москва, 27.02.2019

«Времена года» на антикварной скрипке в стиле рок

«Expert Online» 2019
  • «Времена года» на антикварной скрипке в стиле рок

1 марта 2019 в Большом зале консерватории прозвучат «Времена года» Вивальди и Пьяццоллы в исполненеии Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». В своей особой манере оркестр предлагает прочтение популярных произведений в стилях классика - джаз - рок.

Легендарные «Времена года» Антонио Вивальди — самое исполняемое, любимое и узнаваемое сочинение великого итальянца и страстные, чувственные, жаркие «Времена года в Буэнос-Айресе» знаменитого аргентинского композитора Астора Пьяццолла. Солист Родион Петров — скрипач-виртуоз, победитель и лауреат самых престижных международных конкурсов (имени Паганини в Генуе, имени Рудольфо Липицера, «Vallsesia Musica» в Италии и многих других) исполнит эти шедевры на уникальной коллекционной скрипке 1745 года итальянского мастера Джованни Баттиста Гваданини — ученика знаменитого Антонио Страдивари. 

«Времена года» Антонио Вивальди — одно из самых знаменитых  произведений композитора. Имя великого итальянца, создавшего приблизительно 550 концертов и несколько десятков опер является синонимом именно "Времен года". «Рыжий священник» (так называли композитора за необычный цвет волос и сан священнослужителя) прекрасно играл на скрипке. Мало кто в то время мог соперничать с ним в виртуозности: в путеводителе для гостей Венеции за 1713 год он упоминается как лучший скрипач города. И по прошествии трех веков концерты цикла - "Весна", "Лето", "Осень" и "Зима" остаются самыми исполняемыми на всех континентах.

В 20 веке аргентинский композитор Астор Пьяццолла создал свой цикл – «Времена года в Буэнос-Айресе».  Этот композитор   прославился тем, что дал новую жизнь танго. Он взял народную музыку и превратил ее в высокое искусство. Все свое творчество он сам  назвал впоследствии "великим преобразованием танго". Сегодня музыка Астора Пьяццоллы приобрела всемирную известность и звучит в исполнении знаменитых солистов и симфонических оркестров.

Классические произведения бессмертны, но путешествуя сквозь века, «вписываясь» в современную культуру, они обретают новую, насыщенную яркими красками жизнь. Меняются времена, меняются люди, меняется и искусство. Благодаря новым стилям, новым инструментам, мы видим классику сквозь призму времени, и хорошо известные сочинения прошлого начинают звучать свежо и оригинально. В концерте прозвучат две части из «Времен года» Вивальди в современной обработке.

Уже в 7 лет состоялось первое выступление Родиона Петрова с БСО под управлением Владимира Федосеева. В 1992 году скрипач получил диплом и специальный приз на первом юношеском конкурсе им. Чайковского. С 1999 по 2001 проходил обучение в Высшей Школе Музыки имени Королевы Софии в Мадриде в классе профессора З.Брона. Затем последовали блестящие победоносные выступления на прославленных международных конкурсах. Сейчас Родион Петров выступает в самых престижных залах мира, таких как   Auditorio Nacional в Мадриде, Suntory Hall в Токио,  Большой Зал Консерватории в Москве, Wigmore Hall в Лондоне, Большом зале Парижской филармонии, Bullez-Berlin и других.

Начало концерта в 19.00

Категория 6+

Адрес Большого Зала Консерватории: ул. Большая Никитская, д. 13/6 (м. Библиотека им. Ленина)

Подробности и билеты:  http://www.orchestra.ru/concert/vremena-goda-10
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