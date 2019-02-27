Золотые хиты рока прозвучат в Кремле

Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin! Необузданная свобода и драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра! Зрителей ждет невероятная феерия потрясающего звука, головокружительных ритмов и световых эффектов! Ураган эмоций, полное погружение в безудержную атмосферу бессмертной музыки легендарных групп! Все это исполнят короли рок-сцены дирижер Ульф Ваденбрандт, певцы Магнус Баклунд, Йохан Бодинг (Швеция), Симоне Романато (Италия) и создатель проекта - Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»!



Шведский дирижер Ульф Ваденбрандт работает с оркестрами по всему миру, в душе и на сцене он - настоящий рокер, и обладает невероятной энергетикой и неотразимой харизмой, а выступления рок-певцов Магнуса Баклунда, Йохана Бодинга и Симоне Романато проходят всегда с головокружительным успехом по всему миру. У артистов целая армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом.



Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» — один из лучших и наиболее востребованных оркестров России, с огромным успехом выступающий в крупнейших концертных залах в России и за рубежом. Это единственный оркестр, который одинаково успешно и высокопрофессионально исполняет музыку различных стилей и жанров от классики до рока.

Государственный Кремлевский Дворец



Начало концерта в 19.00



Категория 6+



Подробности:

http://www.orchestra.ru/concert/zolotye-hity-roka-4