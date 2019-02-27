Вход/Регистрация Подписка

Золотые хиты рока прозвучат в Кремле

Москва, 27.02.2019
Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin! Новая жизнь золотых хитов рока в грандиозном симфо-гала шоу «Золотые хиты рока» на сцене Государственного Кремлевского Дворца 2 марта 2019!
#Культура
Золотые хиты рока прозвучат в Кремле

Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith,  Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin! Необузданная свобода и драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием  большого симфонического оркестра! Зрителей ждет невероятная феерия потрясающего звука, головокружительных  ритмов и световых эффектов! Ураган эмоций, полное погружение в безудержную атмосферу бессмертной музыки легендарных групп! Все это исполнят короли рок-сцены дирижер Ульф Ваденбрандт, певцы Магнус Баклунд,  Йохан Бодинг (Швеция), Симоне Романато (Италия) и создатель проекта - Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»!  

Шведский дирижер Ульф Ваденбрандт работает с оркестрами по всему миру, в душе и на сцене он - настоящий рокер, и обладает невероятной энергетикой и неотразимой харизмой, а выступления рок-певцов Магнуса Баклунда, Йохана Бодинга и Симоне Романато проходят всегда с головокружительным успехом по всему миру.  У артистов целая армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом.

Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» — один из лучших и наиболее востребованных оркестров России, с огромным успехом выступающий в крупнейших концертных залах в России и за рубежом. Это единственный оркестр, который одинаково успешно и высокопрофессионально исполняет музыку различных стилей и жанров от классики до рока.

Государственный Кремлевский Дворец

Начало концерта в 19.00

Категория 6+

Подробности: 
http://www.orchestra.ru/concert/zolotye-hity-roka-4

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек
Отдать долги населению
#Президентское послание
После целого ряда лет неолиберальных экспериментов в экономической политике выяснилось, впрочем не в первый раз, что они не проходят безболезненно для народа. Президент стремится скорректировать курс, и, возможно, это поворотная точка
Схватка за гнилое яблоко
#Корпоративный конфликт
Конфликт вокруг банка «Восточный» не выгоден никому из его акционеров, но больше всего пострадает российская экономика
Икорный провал рыбной державы
#Рыбная отрасль
В России с каждым годом появляется все больше некачественной, опасной для здоровья красной икры, а сомнительная по качеству черная икра из Китая теснит российскую не только на внешнем, но уже и на внутреннем рынке

У партнеров

    Яндекс.ДиректSKODA — Освобождаем склад 2018 годаПоследний шанс купить SKODA с реальной выгодой. Фиксируйте условия по телефону!skoda-autopraga.ru Скрыть объявлениеАдаптация сайта под мобильные 17000!Договор. Р/С. Адаптация сайта под мобильные устройства! Без потерь по SEO!mobile-version.ru Скрыть объявлениеDigital агентство «Webmechanic»При бюджете от 300 000 Р - лендинг в подарок. Предложение ограничено !endtoend.webmechanic.ru Скрыть объявление

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Борьба за нефть в Ливии выходит на финишную прямую
      Перевес в ливийском конфликте все больше склоняется на сторону Халифы Хафтара, которого поддерживает Россия
    2. Курс доллара: рубль близок к точке разворота
      Курс доллара: рубль близок к точке разворота
    3. Германия сообщила России решение по «Северному потоку-2»
      По мнению главы Минэкономразвития, ЕС и Россия вошли «в процесс постепенного восстановления доверия». Реализация проекта «Северный поток-2» стала одной из составляющих этого процесса
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    Отдать долги населению
    #Президентское послание
    После целого ряда лет неолиберальных экспериментов в экономической политике выяснилось, впрочем не в первый раз, что они не проходят безболезненно для народа. Президент стремится скорректировать курс, и, возможно, это поворотная точка
    Схватка за гнилое яблоко
    #Корпоративный конфликт
    Конфликт вокруг банка «Восточный» не выгоден никому из его акционеров, но больше всего пострадает российская экономика
    Икорный провал рыбной державы
    #Рыбная отрасль
    В России с каждым годом появляется все больше некачественной, опасной для здоровья красной икры, а сомнительная по качеству черная икра из Китая теснит российскую не только на внешнем, но уже и на внутреннем рынке
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама