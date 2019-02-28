Меркель готовит тайное соглашение с Китаем

Канцлер Германии Ангела Меркель ради предотвращения технического шпионажа намерена подписать в ближайшее время соглашение с Китаем по мерам безопасности. Об этом сообщает Wirtschaftwoche, ссылаясь на собственные на осведомленные источники близкие к правительству.

При этом Берлин намерен внести в договор пункты, которые помогут Берлину не отказываться от оборудования китайской компании Huawei, несмотря на требование США. Данный пункт, однако, по сообщению источников пока не придается огласке.

Издание сообщает, что для уточнения всех деталей по данному вопросу в Пекин ездил советник Меркель по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Рёллер.

Как считает автор статьи, подобный документ будет иметь смысл только при наличии в нем санкций за его нарушение.

Предполагается, что ужесточение мер безопасности поможет Германии и дальше использовать оборудование китайской корпорации Huawei для внедрения мобильной связи пятого поколения (5G).

Ранее, госсекретарь США Майк Помпео призвал отказаться от использования оборудования Huawei. По мнению американской стороны, техника может использоваться для технического шпионажа.