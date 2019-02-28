Что услышали в Послании президента завсегдатаи Госдумы

Социальная составляющая послания Владимира Путина Федеральному Собранию стала сильным ответом президента на критику власти. Рейтинги доверия практически ко всем властным институтам пикируют. Помогло ли послание Путина развернуть негативный тренд в отношении людей к органам власти? Об этом мы поговорили с представителями «Единой России», «КПРФ» и «СР» («Справедливая Россия»).

Сергей Неверов – заместитель Председателя Госдумы, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: «Послание оглашается не для чьих-то рейтингов. Это обозначение стратегических целей и задач страны на конкретный период. Отношение к власти зависит от самих представителей органов власти. Меняется оно в лучшую сторону тогда, когда к людям относятся с уважением, разъясняют, стараются помочь, а не отмахиваются от их проблем, или тем более, проявляют неуважение. Есть чиновники, которые стремятся людям помочь, найти выход из сложной ситуации. Но, увы, на слуху случаи, когда поведение тех, кто обличен властью, было недопустимым. Надеюсь, что призыв Президента будет услышан всеми и те, кто не готов к работе с людьми, сделают правильные выводы для себя», - заключает парламентарий.

Иван Мельников – первый зампред ЦК КПРФ, первый заместитель Председатель Госдумы: «В последний год мы видим тенденцию на усиление прагматизма у граждан. Уменьшилось доверие к словам, народ судит по тому, как чувствуются озвученные решения на практике. Так что пока рано судить. Но во фракции КПРФ нет ощущения, что озвученные социальные инициативы могут "развернуть" либеральный курс. Это своего рода амортизаторы внутри российского капитализма для временного смягчения противоречий».

Сергей Миронов – руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»: «Чтобы развернуть негативный тренд в отношении людей к власти, власть должна повернуться лицом к народу. И начать выполнять те социально значимые и политически важные поручения, которые дает в своих Посланиях Президент. Ведь рейтинги меняются не словом, а делом.

Президент в Послании высказал абсолютно правильные и конкретные предложения – по социальной защите граждан, дальнейшему развитию сфер образования, здравоохранения культуры, по поддержке бизнеса. Теперь все зависит от того, как эти поручения будут исполняться правительством, губернаторами, чиновниками на местах.

Реализацию этих поручений нельзя пускать на самотек. Необходимо усиливать ответственность чиновников за невыполнение поручений Президента и в целом, обязательств перед гражданами. Соответствующий механизм наша фракция предлагала в законопроекте "О народосбережении", основанным на программных положениях нашей партии», - полагает лидер справедливороссов.

Сергей Миронов считает, «что многие меры, предложенные Президентом в послании, могли быть реализованы гораздо раньше, и правительство пока не понесло за это ответственности. Повторюсь, похожие с предложениями Президента социальные инициативы нашей партии в Государственной Думе ранее с завидным постоянством отвергались. Например, мы давно предлагали снизить нагрузку на ипотечных заемщиков, прекратить произвол микрофинансовых организаций, усилить социальную поддержку семей с детьми. Если бы коллеги из «Единой России» в свое время поддерживали соответствующие законопроекты, может, и рейтинги у них были бы повыше».

Какие сигналы получила и какие выводы сделала элита из Послания президента? Мнения у парламентариев разошлись.

Сергей Неверов: «2019 год – стартовый для национальных проектов, уже к концу 2019- го - началу 2020-го года мы должны увидеть первые результаты. Это наиболее важные, ключевые направления, на которых сосредоточены ресурсы, потому что необходимы прорывные результаты. Каждый рубль должен быть потрачен эффективно. Президент еще раз нацелил на результат: отговоркам и волоките не место, когда речь идет о реализации национальных проектов. Это один из ключевых моментов, на который стоит обратить внимание всем без исключения», - с надеждой полагает глава думского большинства.

Зампред Думы от КПРФ Иван Мельников настроен не так позитивно: «Сигнал элитам, наверное, можно трактовать так: нельзя действовать без оглядки на общественное мнение, а зачастую и вовсе будоражить атмосферу. Сложно сказать, насколько это будет услышано. Конкретные люди услышат. Но управленческая система заточена на извлечение прибылей и выгод. Менять это за счет лишь моральных установок – трудно»

Проблемы совсем другого рода видятся лидеру «справедливороссов» Сергею Миронову: «Один из очевидных сигналов – ослабить административное давление на бизнес. Президент ранее уже говорил об этом. Но, к сожалению, приходится повторять. И в этот раз прозвучали вполне конкретные призывы в адрес правоохранительных органов, поручения законодателям по кардинальному пересмотру нормативно-правовой базы. Но самый важный сигнал, по моему убеждению, – это сигнал о том, что у государства есть финансовые ресурсы для реализации эффективной социальной политики. Излюбленный аргумент многих деятелей, в том числе, от финансово-экономического блока правительства, что денег якобы нет, уже не принимается. Деньги есть, и наша партия еще на выборах 2016 года об этом говорила. Эти деньги должны работать на благо граждан, Владимир Путин ясно дал это понять. Пора переходить от сбережения бюджетов к сбережению народа. Это важнейший установочный сигнал от Президента для властных кругов в правительстве страны и на местах».