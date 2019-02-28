Производителей органической еды поддержат рублем

«Союз органического земледелия» (СОЗ) по предложению Минсельхоза разработал «дорожную карту» по развитию органического сельского хозяйства в России, которую ведомство учтет при составлении своей госпрограммы поддержки этого нишевого вида сельского хозяйства. Дорожная карта (копия есть в редакции) разработана при прямом участии производителей органической продукции, биопрепаратов и биоудобрений, сертифицирующих ведомств и частных компаний, ряда научно-исследовательских институтов и ВУЗов. Ключевые предложения «дорожной карты» - погектарная поддержка для производителей органической продукции, компенсация затрат на сертификацию, на использование органических удобрений и биологических средств защиты растений, а также субсидирование обучения органическому сельскому хозяйству. «Еще одно наше предложение заключается в том, чтобы наделить производителей органической продукции приоритетным статусом, что позволит небольшим компаниям получать средства господдержки на компенсацию капитальных затрат при строительстве, а также субсидии на покупку техники и прочие цели, - пояснил «Эксперту» председатель правления «Союза органического земледелия» Сергей Коршунов. – Проблема в том, что сейчас небольшим предприятиям, которые в основном и занимаются производством органической продукции, средства региональной господдержки достаются по остаточном принципу. А статус приоритетной компании позволит в числе первых получить средства от государства».

Органической продукцией считается та, что выращена без ядохимикатов, антибиотиков, гормонов и прочих химпрепаратов (критериев намного больше). По подсчетам СОЗ, в целом внедрение органического сельского хозяйства и биологизации земледелия обеспечит до 70% здорового образа жизни россиян через качественное здоровое питание и безопасную окружающую среду. К созданию российского «зеленого бренда» также призвал в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин: «Наше естественное преимущество (я думаю, что все с этим согласятся) - это огромные природные возможности, их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции, - заявил президент. - Поручаю правительству создать защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции, он должен подтверждать, что в ее производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, служить гарантией высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. На внешнем пойдет все влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей».

По данным Международной федерации экологического земледелия, за последние 15 лет мировой рынок органических продуктов вырос почти в пять раз - с 18 млрд долларов до 82 млрд (десятая часть от общего объема мирового рынка продовольствия), а к 2020 году он может вырасти еще более чем вдвое. По данным Минсельхоза, объем отечественного рынка органической продукции в настоящее время составляет 160 млн евро, а к 2025 году ведомство ожидает увеличение рынка до пяти млрд евро. Однако до 90% российского рынка «органики» составляет импорт, что говорит о больших возможностях импортозамещения при стабильно растущем спросе. «Мы видим ежегодный прирост продаж нашего органического мяса и молока примерно на треть, - говорит генеральный директор компании-переработчика и продавца, в том числе органической продукции, «Хоровод» Денис Прасолов. – О росте спроса на безопасную еду говорит бурное развитие торговых сетей по продаже экологически чистой продукции, таких как наш партнер «Вкусвилл». Но подавляющее большинство потребителей, готовых переплачивать за качественную еду, до сих пор не отличает органическую продукцию от прочей, на которой производители с целью маркетинга пишут «эко», «био», фермерская продукция» и так далее». Чтобы защитить потребителя от недобросовестного маркетинга, в России в прошлом году был принят закон «Об органическом земледелии», прежде были разработаны соответствующие ГОСТ и СанПИН. Закон вступит в силу в 2020 году, а летом этого года уже должен быть разработан специальный знак для маркировки органической продукции, что и даст уверенность потребителям, а производителям – гарантированный сбыт.

Сейчас в России насчитывается около 70 сертифицированных органических сельхозпроизводителей. Согласно всероссийскому исследованию, проведенному СОЗ, 27% сельхозпроизводителей готово к переходу на органическое сельское хозяйство именно при гарантированном сбыте. Их привлекает возможность сбывать продукцию на треть и более дороже обычной сельхозпродукции. «При этом сейчас у нас по некоторым видам зерновых расходы на биопрепараты, позволяющие не использовать агрохимикаты, ниже, чем при интенсивном сельском хозяйстве, - говорит директор НИЦ «Агробиотехнология» Денис Морозов. – Например, биофунгициды (препарат от грибков) в разы дешевле, чем химические. Некоторые культуры обходятся дороже, но потребитель готов за это переплачивать». По словам Дениса Прасолова, органические мясо по себестоимости в среднем на треть выше, чем в интенсивном хозяйстве, а органическое молоко может и втрое превышать по стоимости обычное. «Органическим скотоводством в основном занимаются крупные хозяйства, поскольку это более затратно, - говорит управляющий проектами СОЗ Яков Любоведский. – Но в растениеводстве фермеры охотно идут в органику. Мы помогаем им сертифицировать хозяйство по органическим стандартам, и даже организуем им сбыт зерновых на экспорт в партнерстве с «Сибирской органической компанией». Вот таким начинающим мелким фермерам необходима господдержка, особенно первые несколько лет. Дело в том, что в органическом растениеводстве приходится использовать пяти-семипольный севооборот, так что в итоге, например, из 1000 Га лишь треть дает урожай, в то время как в интенсивном почти все занято в севообороте. Отсюда и экономика: окупаемость, например, органической пшеницы наступает на пятый год, не ранее. Но в среднем, если брать период 10 лет, то органическая пшеница окажется по себестоимости примерно на треть дешевле обычной, хотя и при меньшей урожайности. При этом фермер может продать ее вдвое дороже, что их и привлекает». По его словам, наиболее охотно на органическое сельское хозяйство переходят в тех регионах, где уже на региональном уровне введены меры господдержки для таких хозяйств. Например, в Томской области с этого года начали выдавать несвязанную погектарную поддержку органик-производителям (до 1000 рублей за Га). В Воронежской области проходит согласование мер поддержки органических производителей в части полного возмещения затрат на сертификацию и половины затрат на биопрепараты. В Белогородской области мерами господдержки смогут пользоваться хозяйства, которые хотя бы на треть заменили химическое земледелие органическим, аналогичные меры прорабатываются в Чувашии. Однако проблема в том, что по закону «Об органической продукции» производителями органики могут быть признаны только те компании, которые получили сертификат (стоит от 300 до 800 тысяч рублей в год) по недавно разработанному российскому ГОСТу. Сейчас из 70 органик-производителей только 17 хозяйств сертифицированы по российским стандартам, остальные – по международным. «Изначально наш союз предлагал считать действительными на российском рынке международные органические сертификаты, - продолжает Яков Любоведский. – Но почему-то эта поправка не прошла. В итоге те компании, которые работают на внутреннем рынке по международным стандартам, к 2020 году перестанут считаться производителями органики, что противоречит здравому смыслу». Поэтому «дорожная карта» СОЗ содержит предложение о принятии поправок в закон с целью устранить это искусственно созданное препятствие и оставить в силе действие международных сертификатов органической продукции в России.