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Гармония и красота не требуют жертв

Москва, 28.02.2019
Саморазвитие, финансовая стабильность, сохранение красоты и здоровья – к этому стремятся женщины. И для этого есть решение – проект BeautyLife от страховой компании «Ренессанс Жизнь».
Гармония и красота не требуют жертв

Счастье и успех многогранны для всех женщин, но у каждой свои приоритеты. В целом три ключа к счастью – это финансовая стабильность, здоровье и внутренняя гармония. Именно на это нацелен проект BeautyLife, который даёт возможность женщине улучшать жизнь по собственному сценарию.

BeautyLife – это персональный ассистент женщины на 7 лет, который поможет ей обрести уверенность в финансовом благополучии, сохранить и преумножить физическое и духовное здоровье.

Поддержка единомышленников и правильные ориентиры

Для успешного развития так важна поддержка и экспертное мнение людей, которые уже достигли результата. BeautyLife позволяет сохранить красоту и внутреннюю гармонию с помощью онлайн-тренингов от партнеров проекта: известных психологов, диетологов, фитнес-тренеров, финансовых консультантов, врачей и многих других специалистов, которые станут наставниками женщин на протяжении всего проекта. Благодаря BeautyLife  женщины также смогут делиться друг с другом достижениями и трудностями прохождения онлайн-тренингов в общих сообществах. Ведь психологическая поддержка и возможность обсудить проблемные вопросы – одни из базовых потребностей женщины.

Проект BeautyLife стал партнёром Всероссийского форума «Woman Who Matters», который прошёл в Москве 15-16 ноября. При поддержке проекта состоялась секция «Lifestyle.Work.Balance». 5 женщин, которые нашли себя в жизни (Ольга Хримян, @meautyblog – бьюти-эксперт; Полина Перушева, @sokhranova – экс-редактор Cosmopolitan; Ольга Кузнецова, @olga_kuzya – ведущая блога по современной психологии; Мария Гинзбург, @waxandgo – владелец салона красоты WAX & GO; Марика (Мария Кравцова), @marikakravtsova – телеведущая), поделились своими историями о том, как совмещать бизнес, семью и уход за собой, гармонично развиваясь во всех направлениях.

«Забудьте, что можно достичь успеха в чем-то одном и один раз. В мире настолько много вариантов, что всегда можно найти и нужно искать, что вас зажигает, и заниматься этим!» «Менять радикально мир, жизнь, чем ты занимаешься – страшно, местами больно, но необходимо. Если вы застреваете в рутине и живете по инерции – прощай, развитие». «Дети и семья не означают, что кроме этого вы не можете самореализовываться где-то еще или начинать бизнес». Спикеры секции сделали эти выводы на опыте собственного развития. Поэтому это не пустые заявления, а мотивирующая поддержка для всех женщин, которые стремятся быть успешнее.

Позитивное наполнение, инновационность, акцент на личность

BeautyLife – это стратегически важный как для компании, так и для отрасли проект, расширяющий границы и возможности страхования жизни. Накопительное страхование жизни предлагается клиенту как защита от последствий наступления рисков. Проект BeautyLife сохраняет страховую ценность продукта, дополняя ее позитивным наполнением за счёт полезных и интересных для женщин онлайн-сервисов здесь и сейчас.

Проект BeautyLife разрабатывается как инновационный персональный ассистент женщины на 7 лет, который позволит сформировать накопления, защитить здоровье от серьезных рисков, а главное – сохранить красоту и внутреннюю гармонию с помощью онлайн-тренингов от партнеров проекта: известных психологов, диетологов, фитнес-тренеров, финансовых консультантов, врачей и многих других специалистов, которые станут наставниками женщин.

Проект делает акцент на личность женщины, на ее индивидуальные потребности и желания. Ведь женщине необходимо на время освобождаться от социальных ролей (мать, жена, работник и т.д.), прислушиваться к себе, заниматься собой. Благодаря BeautyLife женщины также смогут делиться друг с другом достижениями и трудностями прохождения онлайн-тренингов в общих сообществах. Ведь психологическая поддержка и возможность обсудить проблемные вопросы – одни из базовых потребностей женщины.

Защита и преумножение материального благополучия

За счет программы накопительного страхования жизни проект BeautyLife позволит женщине защитить свой доход от рисков и сформировать накопления в комфортном режиме. Важно отметить и дополнительную выгоду в этом процессе – социальный налоговый вычет  в размере 13% от взносов. Таким образом, по итогам программы женщина гарантированно получит сумму сделанных взносов, пользуясь всеми услугами BeautyLife.

BeautyLife включает в себя комплексные сервисы по защите здоровья и юридической поддержке. Прежде всего, это «Медицина без границ» – лечение тяжелых заболеваний по программе международного медицинского страхования. Программа покрывает расходы и обеспечивает весь комплекс услуг по сопровождению и качественному лечению смертельно опасных (прежде всего, онкологических) заболеваний в европейских клиниках: подбор профильных специалистов, организацию поездки и проживания для застрахованного и одного сопровождающего, всестороннюю поддержку на протяжении всего процесса лечения – от записи на прием до возвращения в Россию. Телемедицина дает возможность безлимитного дистанционного общения с дежурными врачами общей практики и узкими специалистами. Юридическая поддержка включает в себя: оформление налогового вычета, социальную помощь и юридический сервис в режиме 24/7 по всем областям российского права.

Таким образом, проект BeautyLife нацелен на поддержку и развитие женщин по трём ключевым векторам жизни: материальное благополучие, физическое здоровье, гармония.

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