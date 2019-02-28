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Европа не дождалась американского газа

Москва, 28.02.2019
Европа не дождалась американского газа

Азиатский рынок в 2019–2020 годах предложит поставщикам СПГ высокие цены, в связи с чем «Газпром» не ждет серьезной конкуренции со сжиженным газом на ключевом для компании европейском рынке. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные, озвученные представителями компании на Дне инвестора, прошедшем в Гонконге.   

«Скептики говорят, что в 2019–2020 годах рынок Европы якобы наводнит американский СПГ с заводов и новых технологических линий, которые строятся в настоящее время. Это объем примерно около 60 млрд кубометров. Для сравнения, за предыдущие два года в мире было введено новых мощностей на большую величину — свыше 80 млрд кубометров, но это не помешало нам в 2017 и 2018 годах обновить рекорды суточных, месячных и годовых поставок»,— заявил член правления «Газпрома» Олег Аксютин. Он подчеркнул, что мировой спрос на газ вырос за последние два года на 200 млрд кубометров.  

В свою очередь, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова подчеркнула, что мощности по приему СПГ в Европе уже превышают 200 млрд кубометров, однако используются только на треть. «Это означает, что, даже имея все больше возможностей по диверсификации источников поставок, европейские потребители предпочитают закупать газ "Газпрома"»,— полагает она.  

Нужно уточнить, что Газпром не видит конкуренции со стороны поставщиков именно американского СПГ, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. И совершенно справедливо не видит: за 12 месяцев 2018 года объемы экспорта газа со стороны российской компании в страны ЕС оценивается в  201,8 миллиарда кубометров, при этом объем поставок СПГ из США  в Европу сейчас можно оценить примерно в 1,5 млрд за аналогичный период. США пока что не может конкурировать на европейском рынке не то что с Газпромом, но даже с Новатэком  

Как напоминают в Veta, крупнейшим поставщиком СПГ с 25% долей рынка в регионе является Катар, за ним следует Россия с 17%, Алжир с 15% и Нигерия с 11%, США с 8% лишь замыкает пятерку лидеров. Интересно, что европейский рынок в целом является даже более перспективным с точки зрения расширения поставок, чем азиатский, поскольку в течение ближайшей пятилетки крупнейшие экономики региона, в первую очередь Германия могут повысить спрос на голубое топливо не менее чем на 25-30% в связи с постепенным отказом от атомной генерации и использования угля и мазута в качестве топлива.  

Интересно, что и мощности по приему СПГ у ЕС есть, причем, избыточные даже с учетом роста поставок, продолжает Илья Жарский. С учетом Турции, Европа располагает терминалами мощностью порядка 160 млн тонн в год, однако принимают эти терминалы не более 55 млн. Можно предположить, что США не торопятся реализовывать масштабную экспансию на европейский рынок просто потому, что для них куда более важен азиатский, но, с учетом продолжающегося охлаждения Китая и недостаточно высоких темпов роста спроса со стороны других стран региона, за исключением разве что Кореи, в течение ближайших 2-3 лет цены на двух рынках с крайне высокой степенью вероятности выровняются и в США этого не могут не учитывать.  

Умеренные аппетиты американцев связаны в первую очередь с отсутствием достаточной для экспансии инфраструктурой. Сейчас в США всего три терминала: Sabine Pass в Луизиане, Corpus Christi в Техасе, Cove Point в Мэриленде, из них всего один способен принимать сверхтяжелые танкеры. Однако в США газа добывается больше, чем в России, и если у нас рост на 42 млрд кубов за год является существенным, представьте, что в среднем, с момента снятия ограничений на экспорт в Штатах за год добывается на 125 млрд кубов больше, чем в предыдущем.   

И да, добавляет аналитик, сейчас, в отсутствие экспортной инфраструктуры, которую просто не строили в условиях запрета на экспорт энергоресурсов, на внешние рынки отправляется не более 65 млн кубометров/сутки. Но только в этом году в США планируют ввести 3 новых экспортоориентированных терминала, на очереди стоят еще 13. Так что, заключает Илья Жарский, действительно сейчас Газпром может позволить себе не видеть угрозы в СПГ на европейском рынке, но надо понимать, что у американцев есть и возможности и желание начать масштабную экспансию. Это серьезный конкурент, недооценивать которого нельзя.   

Вообще же основное, что мы должны понимать, это то, что США по сути не могут составить конкуренцию российскому СПГ, в частности «Газпрому», говорит эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Для этого в США должна быть государственная компания, которая бы контролировала процессы от добычи до доставки газа на терминалы Европы. Проблема в законодательстве США, которое не позволяет должным образом это осуществлять, поскольку данная отрасль в США является частной. При этом в США происходит разделение на компании: одни добывают газ, другие доставляют, третьи занимаются сжижением газа и т.д.   

Стоит также помнить, добавляет эксперт, что добыча сланцевого газа является дорогой, поскольку используются недешевые технологии. Плюс необходимо решать вопросы хранения газа и транспортировки его через Атлантический океан. При всех прочих условиях такой газ для Европейских стран будет как минимум на 30-35% дороже, чем российский СПГ. При этом «Газпром» располагает серьезным запасом прочности в том плане, что может позволить снижать цену на СПГ для Европы настолько, что США просто не будут способны дать такой же ответ. В этой связи, уверен Гайдар Гасанов, серьезной конкуренции российский СПГ и в самом деле не встретит. Тем более что рядом азиатский рынок, который нуждается в российских энергоносителях. 

 

 

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