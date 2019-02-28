Иран увеличит поставки газа в Армению

Президент Ирана Хасан Рухани выразил готовность увеличить объемы поставок газа в Армению. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции по итогам встречи лидера Ирана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Рухани заверил в дружественном отношении к армянскому народу, а также выразил надежду на развитие отношений между двумя странами, в частности по обмену газа на электричество, действующую между странами.

Помимо двухстороннего сотрудничества лидеры обсудили возможности экспорта газа в Грузию, а также привлечения к совместным проектам в этой сфере России. Напомним, меморандум о таком взаимодействии четырех стран был подписан еще в 2015 году.

Стороны обсудили также продолжение проекта по возведению Мегринской ГЭС на реке Аракс, а также дорожного коридора Север-Юг и связь Персидского залива с Серным морем через Армению.