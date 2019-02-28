Кому весной грозит увольнение: сотне тысяч россиян предрекли сокращение

Уже этой весной в России под сокращение могут попасть более 115 тыс. человек.

Согласно данным мониторинга Минтруда, наибольший удар ожидается в автомобилестроительной отрасли. Здесь работу могут потерять почти 26 тыс. человек.

Дале следуют сотрудники транспортной отрасли (23,5 тыс. человек), а также финансовой и банковской сфер (15,5 тыс. человек), пишет газета «Известия».

Очень высокая вероятность попасть под сокращение у производителей электрооборудования, стройматериалов и в сфере добычи полезных ископаемых.

Наименьший риск потерять работу у специалистов, которые работают в IT, а также в таких отраслях, как фармацевтика и медицина.

При этом отмечается, что наибольшее число сокращений ожидается в Москве, Петербурге, Свердловской области, Пермском крае и Кузбассе По мнению экспертов, все эти сокращения связаны с приостановкой производства из-за перенасыщения рынка и зачисткой банковского сектора.