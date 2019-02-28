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Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз на 2019 год

Москва, 28.02.2019
Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз на 2019 год

Курс доллара в четверг растет на 7 копеек - до 65,86 рубля к 12.42 мск, курс евро растет на 22 копейки - до 74,99 рубля. 

Тем временем, Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год до 68,5 рубля с 65 рублей за доллар, сообщает Рамблер Новости. 

Отмечается, что среднегодовой курс рубля в 2019-2020 годах составит 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.

Предыдущий прогноз, озвученный в декабре, также был ухудшен и ориентировался на курс рубля в 2019-2020 годах на уровне 65-70 рублей за доллар, что хуже ожиданий, отраженных в стратегии до 2020 года.

До этого Сбербанк прогнозировал курс на уровне 66,5 рубля за доллар в 2019 году и 67 рублей в 2020 году.

Аналитики Сбербанка также скорректировали прогноз по инфляции с 4-5% в 2019-2020 годах до 4,8% и 4% соответственно.

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