Как индийский МиГ-21 сбил одного из лучших истребителей в мире

Одной из первых жертв очередного конфликта между Индией и Пакистаном стал находящийся на вооружении индийских ВВС МиГ-21. Он был сбит в бою в небе над Кашмиром, сообщает Yahoo.news. Пакистанская сторона, однако, тоже понесла потери: один из лучших истребителей F-16, находящийся на вооружении ВВС Пакистана, уступил в ближнем бою модернизированному МиГ-21.

Первые МиГ-21 поступили на вооружение ВВС Индии 56 лет назад. Тем не менее, этому самолету, имеющему нелестное прозвище – «летающий гроб», удалось сбить куда более современный истребитель американского производства. А все потому что МиГ-21 был отличным самолетом несколько десятков лет назад и даже сегодня может конкурировать с современными боевыми самолетами в скорости и маневренности благодаря модернизации в 2006 году, отмечает Yahoo.news.

Он получил новый мощный двигатель и отличные авионику и систему связи. Было существенно усилено и его вооружение. Все это позволяет МиГ-21, поучаствовавшему практически во всех войнах на планете, начиная от войн на Ближнем Востоке и заканчивая Вьетнамской войной, и сейчас оставаться опасным соперником для любого современного истребителя, что и доказала встреча в небе над Кашмиром.

В данном конкретном случае имеющиеся у F-16 преимущества были нивелированы еще и благодаря тому, что бой происходил на близком расстоянии.