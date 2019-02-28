Минтруд опроверг информацию о массовых сокращений на российских предприятиях

В пресс-службе Минтруда прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о массовых сокращениях, которые якобы ожидаются в России уже этой весной.

В ведомстве утверждают, что таких планов в Минтруда нет, передаёт РИА Новости.

«Сейчас ситуация на рынке труда стабильная. Поэтому никаких массовых сокращений не будет», – говорится в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что якобы согласно данным мониторинга Минтруда, в ближайшее время под сокращение могут попасть более 100 тыс. россиян.

При этом отмечалось, что наибольший риск потерять свою работу у тех, кто трудится в автомобилестроительной и транспортной отраслях, наименьший – у специалистов IT.