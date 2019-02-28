Москва подписала с Киевом протокол по вылову рыбы в Азовском море

Киев по дипломатическим каналам подписал протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, сообщает ТАСС.

Квоты распределены следующим образом - для Украины 9 тысяч тонн, для РФ 6 тысяч тонн.

Уточняется, в настоящее время документ, распределяющий квоты на вылов бычка в Азовском море, направлен российской стороне.

«После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти было решено направить протокол на подпись российской стороне по дипломатическим каналам», - сообщает председатель украинского Госрыбагентства Ярослав Белов.

Ранее в МИД Украины призвали продолжить консультации с Россией по рыболовству.