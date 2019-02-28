MyGenetics: как взломать организм с помощью ДНК-теста?

WWM: Расскажите, как пришла идея организовать бизнес, используя достижения генетики? Почему именно ДНК-тест?

Владимир: Идея создания бизнеса появилась в 2012 году, тогда только недавно завершился проект по расшифровке генома человека. Ещё с самого начала это был многообещающий проект, он вызывал эйфорию в обществе. Кроме того, на этой волне в Америке был запущен стартап, который показал бурный рост потребительской генетики. Основательница быстро попала на обложку «Тайм», и все стали говорить, что будущее за генетикой. Все эти события легли в основу идеи, о том, что генетика – не только наука, но и успешный бизнес-проект, который способен вырасти в какую-то глобальную идею, с более глубоким смыслом, в том числе экономическим.

Почему ДНК-тест? Это само по себе очень интересное направление: из микроскопической ДНК, по сути, до конца ещё неизученной, можно взять и получить колоссальный объем полезной и нужной информации о человеке. Результаты ДНК-теста — это то, к чему стремятся многие: познать себя и максимально использовать возможности организма.

WWM: Сложно ли быть в числе первых? Каково это – выводить на рынок инновационный продукт, который пока мало кому знаком?

Владимир: Безусловно, быть в числе первых очень сложно, потому что у людей нет еще понимания, что это за продукт, для чего он нужен, не обман ли это. На первых этапах много времени уходит на объяснение полезных качеств продукта, на объяснение – как с этим жить и как с этим работать. Мы начали с того, что идея ДНК-теста нам показалась простой и интересной. Мы подумали, что мы просто расскажем про ДНК-тесты, тогда еще мы его позиционировали как генетический паспорт, и каждый захочет его иметь. Но по факту вышло все наоборот. То есть, люди говорили: «Что? Генетический паспорт? Нет. Это что-то такое непонятное». Получив такую обратную связь, мы изменили концепцию продукта. Начали искать какие-то неявные сбои в организме, которые может решить наш продукт, и уже на основе полученной информации предлагать способы решения. Выводить продукт на рынок было действительно трудно. Много времени мы потратили на обучение партнеров, врачей, специалистов, и самих клиентов. Нам повезло, что со стороны государства ощущалась активная поддержка и популяризация научной деятельности. Это не была помощь именно нам и нашей компании, просто информация про науку, в том числе про генетику и биоинформатику, стала очень активно распространяться в массах. Люди понемногу стали узнавать о возможностях генетики из СМИ, и за счет этого нам уже стало легче объяснять суть нашей деятельности и ее пользу.

Вывод на рынок инновационного продукта — это всегда проверка гипотез: ты что-то делаешь, затем смотришь, как среагировали потенциальные клиенты, корректируешь стратегию и запускаешь продукт заново. Такими небольшими итерациями и происходит движение, можно сказать, наощупь, как в темной комнате к лучу белого цвета. И таким образом, постепенно, шаг за шагом, приходит успех, который даёт колоссальный заряд энергии. В итоге ещё больше хочется работать и делать те действия, которые позволяют достигать высоких результатов.

WWM: Почему человек задумывается о генетическом тестировании?

Владимир: Люди по-разному приходят к пониманию, что им нужно сделать генетический тест. Некоторые хотят узнать больше о себе. Такой тип людей вообще очень интересуется самопознанием в разных его проявлениях: они выполняют разные исследования своего организма, занимаются духовными практиками. Другая часть людей проводят генетическое тестирование, имея какую-то проблему: похудеть, решить проблемы со здоровье и нервной системой. Обычно к решению о прохождении ДНК-теста таких людей подталкивает врач или специалист.

Некоторые проходят генетический тест для улучшения своих физических возможностей, связанных со спортивным развитием, чтобы достигать больших и лучших результатов в спорте, ведь мы в том числе смотрим гены, влияющие на врождённые спортивные качества человека. Ещё одна часть людей задумывается о своих детях, и стараются максимально инвестировать в здоровье ребенка с первых лет жизни, настроить питание на правильный лад, так сказать, и осознанно выбрать спортивную секцию.

Люди проходят ДНК-тест с абсолютно разными целями, но есть важный момент, который их объединяет — это персональный подход, информация об особенностях организма конкретного человека и его потребностях. И обладая этими знаниями, каждый человек решает свои задачи.

WWM: Расскажите о прохождении ДНК-теста? Какие исследования проводит Ваша компании?

Валерий Полуновский — генетик, молекулярный биолог, ведущий разработчик MyGenetics из архива пресс-службы



Валерий: На данном этапе у нас три основных продукта:

1. ДНК-тест Wellness (питание, спорт и здоровье). Результаты теста помогают нормализовать вес, подобрать индивидуальный комплекс витаминов, снизить риск сердечно-сосудистых и метаболических нарушений, выявить пищевые непереносимости, а также подобрать оптимальный режим спортивных тренировок.

2. ДНК-тест Beauty (красота и молодость). Определение внутренних характеристик кожи и волос помогают подобрать эффективную систему по домашнему и салонному уходу, понять, какие косметологические процедуры действительно нужны вашей коже, а также разработать индивидуальную anti-age программу.

3. ДНК-тест Baby (развитие ребёнка) — это исследование генов, которые наиболее важны для растущего организма. Они помогают понять, какие продукты действительно полезны ребёнку, каких витаминов не хватает организму и в каком виде спорта ребёнок достигнет высоких результатов.

Процедура прохождения очень проста. Клиент заказывает ДНК-тест на нашем сайте, и курьер привозит комплект для сбора ДНК-материала прямо домой или в офис. Для сбора генетического материала нужно лишь провести специальными ватными палочками, входящими в комплект, по внутренней стороне щеки. На ватном наконечнике остаются клетки эпителия, и этого нам достаточно, чтобы выделить ДНК. Такой метод не требует специальных условий проведения и подготовки к процедуре. Единственное, за два часа нельзя есть, курить и чистить зубы.

Дальнейший процесс — исключительно наша работа. Мы передаём генетический материал в лабораторию, где он исследуется от 2-х до 4-х недель. К слову, абсолютно все исследования мы проводим в собственной клинико-диагностической лаборатории MyGenetics, а исследование проводится методом Real Time PCR (один из высокоточных методов). Когда результаты готовы, для клиента формируется персональный ДНК-отчет с расшифровкой и рекомендациями.

WWM: Есть ли факторы, влияющие на ДНК человека позитивно или негативно? Например, состояние окружающей среды или социальные роли?

Валерий: Да, сейчас известны некоторые факторы, которые крайне негативно влияют на структуру ДНК. В первую очередь, это ионизирующее излучение (радиация) и канцерогены. К сожалению, эти страшные слова встречаются не только в космосе или на опасном производстве. Например, канцерогены выделяются в жареной пище и при горении компонентов табачного дыма, а также они содержатся в загрязнённой атмосфере. Когда они попадают в организм (вместе с едой, сигаретным дымом и даже воздухом), они формируют отравляющие соединения, которые накапливаются в организме и приводят к повреждению ДНК.

Комплект для проведения ДНК-тестирования MyGenetics из архива пресс-службы

С другой стороны, есть ряд соединений в продуктах, которые, наоборот, защищают ДНК от внешних и внутренних повреждающих факторов. Это антиоксиданты и их активаторы. Если человек живёт в сильно загрязнённой окружающей среде, курит или часто ест жареную или некачественную пищу, то ему необходимо «защитить» свой организм и ДНК, в частности, принимая антиоксиданты дополнительно в формате добавок или получать их из продуктов питания. Много антиоксидантов содержится, например, в чернике, шпинате, белокочанной и брюссельской капусте, какао и зелёном чае.

WWM: Как Вы считаете, возможно ли создание продуктов питания, стимулирующих развитие определенных навыков или интересов человека, на основе его генетического кода?

Валерий: Достаточно сложная задача, особенно в части в проверки работоспособности этой гипотезы. Есть другой, уже проверенный факт: если человек питается в соответствие со своей генетикой, то у него увеличивается эффективность пищеварительной системы, не возникает дефицита витаминов, снижается риск пищевой непереносимости, сердечных и метаболических заболеваний (например, ожирения). В этом случае адекватный выбор продуктов питания будет способствовать улучшению когнитивных функций и ментальной производительности, так как человек будет находиться в комфортном для себя физическом состоянии. Таким образом, человек будет осваивать навыки лучше, у него будет больше сил и энергии.

WWM: Может ли ДНК-тест полностью заменить косметолога или диетолога?

Валерий: Мы очень много внимания уделяем интерпретации результатов и формированию рекомендаций на их основе, чтобы они были понятны простому человеку. Но всё-таки мы всегда советуем идти с результатами к специалисту. Составить общую картину и проанализировать роль некоторых генов в связке может только человек, специализирующийся в этой области. То есть вы, конечно, можете пользоваться рекомендациями отчета самостоятельно, но со специалистом это будет намного проще, понятнее и эффективнее. К тому же, медицинские специалисты — наши партнёры, а не конкуренты. Мы помогаем им, давая им инновационный инструмент диагностики, а они нам — распространяя информацию о пользе ДНК-тестов. Ответ: полностью заменить косметологов и диетологов ДНК-тест не может.





WWM: Какую роль, по вашему мнению, играет здоровый образ жизни в деятельности успешного человека?

Владимир: По моему мнению, здоровый образ жизни сейчас играет большую роль в жизни успешного человека. Он наполняет человека энергией, позитивом, новыми силами для достижения поставленных целей.

Для того, чтобы обладать всеми этим свойствами, нужно иметь «здоровое тело и здоровый дух». К здоровым позитивным людям тянется команда, к ним приходит успех, потому что у них есть силы справляться с трудностями, нередко возникающими в современном бизнес.

WWM: Что, по вашему мнению, может служить мотивацией в изменении отношений к своему здоровью?

Владимир: Мотивацией может послужить желание что-то изменить в своей жизни. Например, человек хочет радикально поменять свою внешность, сбросить лишний вес и наконец-то выглядеть привлекательным для окружающих людей. Внешний вид может послужить поводом заняться своим здоровьем, обратить внимание на питание и физическую активность. Другим стимулом может стать какое-то серьезное заболевание, либо случай в жизни, когда человек понимает, что дальнейшее безалаберное отношение к своему здоровью просто убьет его или покалечит. Иногда дети или внуки являются главным мотиватором. Люди хотят больше времени и сил уделять общению с детьми, а для этого, несомненно, нужно тоже быть активным.