На территории ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство стеклопластиковых трапов для химических производств

Трапы выполнены из стеклопластиковых профилей и швеллеров. Предназначены для химпроизводств, нефтеперерабатывающих заводов и очистных сооружений.

«На территории ОЭЗ «Технополис «Москва» сегодня представлены высокотехнологичные производства самых разных отраслей промышленности: микроэлектроники, роботостроения, фармацевтики, электроэнергетики и многих других. В этом году статус резидента ОЭЗ получили 8 компаний», - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Стеклопластиковый трап отличается малым весом: в три раза легче металлического, обладает низкой теплопроводностью, не подвержен коррозии, устойчив к воздействию кислот и морской воды. Срок службы – 50 лет.

Стеклопластик представляет собой композиционный материал, в состав которого входит стекловолокно и связующее вещество. Благодаря диэлектрическим свойствам, изделия из композиционного материала также нашли применение в энергетической сфере. Кроме того, стеклопластик применяется в строительстве, автомобилестроении, космической и авиационной промышленности.

Для справки:

ОЭЗ «Технополис «Москва» — проект Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы — представляет собой специализированную территорию для локализации производств и научно-технических исследований. Инвесторам ОЭЗ доступен значительный пакет налоговых льгот и сервисов, развитая инженерная инфраструктура, транспортная доступность и другие преференции. Общее снижение налоговой нагрузки для компаний, ведущих бизнес в ОЭЗ «Технополис «Москва», составляет 47 %. Также на территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны.