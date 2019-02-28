НАСА высказало заинтересованность в участии Киева в «лунной» программе

В США высказали заинтересованность в привлечении оборонного комплекса Украины к реализации проектов в сфере исследования Луны, сообщает посольство Украины в США.

В частности речь об этом шла на встрече украинского посла в США Валерия Чалого с главой Американского космического агентства (НАСА) Джимом Брайденстайном. Последний выразил Киеву благодарность за поддержку космических проектов США, вспомнив в частности про проект «Антарес».

Чалый и Брайденстайн обсудили другие инициативы по исследованию космического пространства, а также продолжения работы в этой области в рамках украино-американской рабочей группы, которая была создана в 2016 году.

Результатом беседы, по сообщению украинского консульства стало достижение договоренность о подготовке межправительственного соглашения о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях.

Напомним, в рамках проекта «Антарес» КБ Украины «Южное» принимало участие в разработке первой ступени американской ракеты-носителя с одноименным названием.