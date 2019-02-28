Венесуэла нашла замену нефтяному экспорту в США

Каракас после введения санкции против Венесуэлы перенаправил экспорт нефти в другие страны, в частности в страны Евросоюза и Индию, передает The Wall Street Journal, ссылаясь на данные исследовательской компании Kpler и заявления венесуэльского Министерства нефти.

Напомним, ранее Вашингтон ввел санкции против Венесуэлы, которые привели к резкому сокращению поставок нефти этой страны в США, передает РБК. Однако, ограничительные меры не в состоянии обрушить весть рынок нефти Каракаса, считает российское СМИ.

Уточняется, что больше всего пострадала компания Венесуэлы PDVSA, которая прекратила поставлять нефть на рынок США, на котором традиционно сбывалась большая часть нефти, добываемой в Венесуэле.

Так в период с 1998 – 2001 годов Каракас экспортировал в США от 1,5 млн до 1,9 млн барр сырой нефти в день. Позже экспорт стал сокращаться, достигнув в январе 2017 года показателя 749 тыс. барр. в день. В январе 2018 года объемы упали и того больше до 528 млн барр. в сутки.