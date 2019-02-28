Норвегия избавляется от российского госдолга

Крупнейший на планете суверенный фонд - Government Pension Fund Global (GPFG) отчитался за 2018 год. Результаты финансовой деятельности фонда норвежцев расстроили, потому что впервые с 2011 года он понес убытки. GPFG потерял за год 485 млрд крон (56,7 млрд долларов) или 6,1%. Рыночная капитализация GPFG на конец прошлого года снизилась до 8,25 трлн крон. Больше, чем в 2018 г. – 633 млрд крон убытки были только в разгар финансового кризиса в 2008 году. В 2011 г. потери оказались намного меньше – 86 млрд крон.

Результат финансовой деятельности суверенного фонда, контролирующего доходы от продажи нефти, для большинства жителей северного королевства оказались неожиданными, потому что 2017 год он закончил с рекордной прибылью – 1,028 трлн крон. Тогда же (в сентябре 2017 г.) объем его активов впервые превысил 1 трлн американских долларов.

Авторы отчета объясняют убытки главным образом тем, что прошлый год оказался неудачным для норвежской кроны. Норвежская валюта подешевела по отношению к большинству валют, в которые менеджеры вкладывали нефтекроны.

Эксперты обращают внимание на еще один существенный источник убытков – потери по акциям и ценным бумагам, составлявшим на 1 января 2019 г. две трети активов фонда. Убытки по акциям в прошлом году достигли 9,5%.

В прошлом году портфель рублевых облигаций федерального займа (ОФЗ) GPFG «похудел» на 1 млрд долларов или 45%, с 2,25 до 1,23 млрд долларов. Напомним, максимальными вложения фонда в российский госдолг были в 2013 году. Тогда норвежцам принадлежали госбумаги правительства РФ на 4,1 млрд долларов.

Виновником продажи российских гособлигаций стали санкции США. В этом месяце конгрессмены представили на рассмотрение высшего законодательного органа США изменений проект закона «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). Санкции против российского госдолга в новом варианте законопроекта который, по всей видимости, будет принят весной или летом этого года, остались.

Руководство GPFG, очевидно, не захотело ждать введения санкций и заранее начало избавляться от российских гособлигаций. Любопытно, что решение о продаже ОФЗ было принято, когда кредитный рейтинг России позволял считать их «мусором». Однако в феврале уже 2019 года российский рейтинг вновь поднялся до инвестиционного уровня. Причем, подняли его все агентства, входящие в Большую тройку.

Норвежские финансисты оказались не единственными, кто решил не связываться с Вашингтоном, который постоянно угрожает нарушителям санкций. Доля нерезидентов на рынке российских ОФЗ снизилась в 2018 году с 33,1% до 24,4% или на 440 млрд рублей (ок. 7 млрд долларов). Доля норвежцев в этой распродаже довольно существенная – 14,3%.