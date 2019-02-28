«Обнаруживаются, но исчезают до удара»: в США признали бессилие перед российскими ракетами

Вашингтон должен продлить договор СНВ-3 с Москвой из-за неспособности США противостоять российским ракетам. Об этом заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая перед сенатом.

Генерал отметил, что у американской армии могут возникнуть серьезные проблемы в противостоянии новейшим российским вооружениям. Отдельно военный напомнил о беспилотных подводных аппаратах «Посейдон».

Хайтен заявил, что он уже много лет обеспокоен «вооружениями, которые в любой момент могут изменить направление движения».

«У нас будут с ними проблемы ними. Я могу сказать, что сегодня способен защитить страну, но беспокоюсь за людей, которые в будущем будут занимать мой пост», —подчеркнул военный.

Он напомнил, что договор СНВ-3 заканчивает свое действие 2021 году, его необходимо продлить, внеся в его перечень новейшее российское вооружение.

Генерал рассказал сенаторам, что обнаружить российские ракеты американские системы в состоянии, но «потом они исчезают, и мы их не видим до момента удара».

Хайтен подчеркнул, что для продления СНВ-3 необходимо иметь страну-партнера, в этой связи генерал призвал сенаторов увеличить расходы на модернизацию ядерного арсенала США.