Прогноз погоды от Гидрометцентра: в выходные в Москву вернётся зима

Согласно прогнозу погоды Гидрометцентра, на смену рекордно тёплому по температурным показателям февралю, придёт рекордно холодный март.

Под влиянием масс, который несёт с собой арктический циклон, вечером 1 марта в московском регионе приятные для времяпровождения на свежем воздухе плюс 3, сменятся на минус 4.

Снижение температуры будет проходить на фоне усиления ветра, выпадения снега, высокой влажность и пониженного атмосферного давления.

В ночь на 2 марта с каждым часом столбики термометров станут ползти всё ниже и ниже. И к утру субботы остановятся на отметке минус 10, что для начала марта совсем нехарактерно.

Днём 2 марта сохранится морозная погода, будет солнечно, преимущественно без осадков. В Москве прогнозируется минус 6-8, по области до минус 10.

После полуночи в регионе будет снова холодно. Хотя значительной разницы между ночной и дневной температурой наблюдаться не будет. Ожидается минус 8-10, небольшое усиление ветра.

В воскресенье, 3 марта, возможно столкновение арктического циклона и антициклона из Атлантики. Это приведёт к некоторому повышению температурных показателей до минус 3-5, а также нормализации атмосферного давления.

Наши предки по приметам на 2 марта судили о том, каким будет лето. В народном календаре эта дата получила название Фёдора Тирона.

Считалось, что если на Фёдора густой туман, то лето будет дождливым, но тёплым; ярко светит солнце – жди жаркое, засушливое лето; ударил мороз на Фёдора – лето ожидается холодным.